Chile vs Argentina en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver el decisivo partido por las Eliminatorias 2026?

¿A qué hora juega Chile vs Argentina en vivo? | Ambos equipos se enfrentarán este jueves 5 de junio por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 10.00 p. m. (hora chilena y argentina), y la transmisión estará a cargo de las señales de Chilevisión y TyC Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

La Roja y la Albiceleste afrontan panoramas muy distintos. Mientras el equipo de Ricardo Gareca se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones y al borde de la eliminación, los dirigidos por Lionel Scaloni ya aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Chile vs Argentina?

El juego Chile vs Argentina arrancará a las 10.00 p. m. en suelo argentino y chileno. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 6).

¿Dónde ver Chile vs Argentina?

La transmisión por TV del Chile vs Argentina estará cargo de estos canales para Sudamérica y Estados Unidos.

Argentina: TyC Sports, Telefe

Bolivia: Tigo Sports

Chile: Chilevisión, ESPN

Colombia: Caracol TV, RCN

Ecuador: ECDF

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes

Uruguay: AUF TV, Antel TV, DSports

Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional.

Chile vs Argentina: pronóstico

Las casas de apuestas dan como clara favorita para ganar a la selección argentina. Si la selección chilena sorprende y vence de local, el monto a pagar puede ser de hasta 5 veces lo invertido.

Betsson: gana Chile (5,00), empate (3,55), gana Argentina (1,76)

Bet365: gana Chile (5,40), empate (3,60), gana Argentina (1,78)

Betano: gana Chile (5,50), empate (3,40), gana Argentina (1,73)

1XBet: gana Chile (5,16), empate (3,58), gana Argentina (1,79)

Coolbet: gana Chile (5,60), empate (3,55), gana Argentina (1,69)

Doradobet: gana Chile (5,33), empate (3,40), gana Argentina (1,77).

Alineaciones probables de Chile vs Argentina

Estos son los posibles equipos titulares de Chile y Argentina para el partidazo por eliminatorias.

Alineación de Chile: Brayan Cortés, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo, Rodrigo Echevarría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Darío Osorio, Alexis Sánchez y Lucas Cepeda.

Brayan Cortés, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo, Rodrigo Echevarría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Darío Osorio, Alexis Sánchez y Lucas Cepeda. Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Balerdi, Nicolás Tagliafico; Lo Celso, De Paul, Palacios; Messi, Julián Álvarez y Simeone.

Chile vs Argentina: historial reciente

Estos son los últimos resultados de los enfrentamientos entre Argentina y Chile. La Roja no le gana a la Albiceleste desde hace casi 15 años.

Argentina 3-0 Chile | 05.09.24

Chile 0-1 Argentina | 25.06.24

Chile 1-2 Argentina | 27.01.22

Argentina 1-1 Chile | 14.06.21

Argentina 1-1 Chile | 03.06.21.

¿Cómo ver Chile vs Argentina ONLINE?

Para que no te pierdas el Chile vs Argentina por internet, ingresa a las plataformas TyC Sports Play (en suelo argentino), así como Disney Plus (en la región chilena). En Perú, podrás ver este cotejo, así como el resto de las eliminatorias sudamericanas, desde Movistar Play.