En una charla cargada de tensión, Andrés “Cóndor” Mendoza y Silvio Valencia protagonizaron una acalorada discusión en el podcast El Datazo, que tocó diversos temas del fútbol peruano, especialmente la Copa Libertadores. En la conversación, la rivalidad entre Mendoza y Valencia escaló rápidamente, generando un ambiente candente. Todo comenzó con una serie de predicciones sobre el desempeño de Universitario de Deportes frente a Palmeiras, equipo brasileño que representa una gran amenaza para los cremas.

Mendoza, quien estuvo acompañado de su amigo y colega Rodrigo (“Babidi”), mostró una postura contundente y pesimista sobre las posibilidades de Universitario la Copa Libertadores. “Para mí pierde acá y pierde allá”, afirmó sobre los dos partidos que enfrentará el equipo peruano en los octavos de final. No obstante, Silvio Valencia, conocido por sus opiniones sin filtros, reaccionó de inmediato, expresando que se conformaba con un empate en Lima y con una posible derrota en Brasil. La discusión comenzó a tomar temperatura cuando Mendoza calificó el pensamiento de Valencia como “feo” y “malo”, lo que provocó una serie de intercambios de palabras en un tono cada vez más fuerte.

Cóndor Mendoza discute fuertemente con Silvio Valencia

La conversación entre Mendoza y Valencia se tornó tan tensa que las palabras subieron de tono. En un momento de la discusión, Mendoza cuestionó a Valencia sobre su experiencia en el fútbol profesional, sugiriendo que sin haber jugado al más alto nivel, su opinión carecía de peso. " ¿Qué vas a conocer? Si tú todavía ni juegas. ¿Tú has jugado?”, le dijo el exfutbolista. Esta crítica directa a la experiencia de Valencia como periodista provocó una fuerte respuesta de Silvio, quien defendió su derecho a opinar como profesional de los medios y apeló a ejemplos de figuras del fútbol mundial que, aunque no fueron jugadores, también han influido en el deporte. “¿O sea que porque no he jugado no puedo hablar? Me voy. ¿Él ha jugado? (Señalando a ‘Babidi) (...) “Es mala tu pregunta porque no interesa si haya jugado o no. ¿Markarián jugó al fútbol? ¿Pablo Autori jugó al fútbol? No pisaron una cancha. Aprende. Nunca han jugado y son entrenadores. No jodas. O sea que porque tú jugaste, habla tú solo”, expresó.

Mendoza, por su parte, insistió en la pregunta, indicando que no significaba que no podía opinar de fútbol. No obstante, Silvio lejos de tomar la cuestión en serio, optó por llevar la discusión hacia lo polémico: “He jugado canicas, cartas he jugado. Jugué caca, caca he jugado”, expresó. El cóndor, incómodo ante la provocación, le respondió: “Qué terco eres. Come caca entonces. Te he preguntado nada más, la respuesta es muy simple” (…) "Yo hablo como exfutbolista", respondió, manteniendo firme su postura. La discusión alcanzó su punto más álgido cuando el comentarista deportivo atacó la carrera futbolista, afirmando: “Ese es el tema de los jugadores. Como son ignorantes, brutos, preguntan ‘¿tú has jugado?’”

‘Babidi’ puso paños fríos a la discusión, cuestionando a Silvio por la pregunta que le había hecho al inicio de si él había jugado fútbol. “¿Por qué te molestas cuando el cóndor te pregunta si has jugado? Si tú me has preguntado a mí si yo he jugado y lo has hecho de mala intención porque sabes que yo estoy en silla de ruedas. ¿Por qué te molestas?”. Luego de ello, Mendoza dio por concluida el altercado y cambiaron de tema.

Silvio Valencia es conocido por su estilo frontal y directo. Foto: Exitosa.

La vez que Silvio Valencia tuvo un polémico encuentro con Christian Cueva

La discusión entre Mendoza y Valencia no es la primera vez que el periodista se ve envuelto en un conflicto con un futbolista. En 2022, Silvio Valencia vivió otro episodio polémico, esta vez con el futbolista Christian Cueva, durante un entrenamiento de la selección peruana en Barcelona. Todo comenzó cuando Cueva, en tono de broma, se refirió a Valencia como "soplete", utilizando un apodo asociado con los soplones. Esta broma desencadenó una serie de intercambios entre ambos, que incluyeron respuestas mordaces de parte del periodista. El incidente terminó con la intervención de Ricardo Gareca, entonces técnico de la selección, quien decidió suspender el entrenamiento debido a la tensión creada entre ambos.

En ese entonces, Valencia no se quedó callado y replicó con firmeza a Cueva, algo que le valió el reproche de muchos. "Vamos a ver quién gana esta guerra, borracho", se oyó en un video que se viralizó y que generó mucho revuelo en el ámbito futbolístico. Este tipo de situaciones ha marcado la carrera de Silvio Valencia, quien no duda en expresar sus opiniones, aunque esto le cueste enfrentamientos directos con los jugadores.

¿Quién es Silvio Valencia?

Silvio Valencia es uno de los periodistas deportivos más conocidos en el Perú, especialmente por su estilo directo y polémico. Nacido en Pisco, su pasión por el fútbol lo llevó a estudiar periodismo y a dedicarse de lleno a la narración deportiva. Aunque sus inicios fueron difíciles y pasó años sin obtener ingresos por su trabajo, Valencia nunca dejó de creer en su vocación. A lo largo de su carrera, ha trabajado para diversos medios y ha alcanzado una gran popularidad en el ámbito deportivo.

Sin embargo, su estilo ha generado tanto admiración como críticas. Muchos valoran su sinceridad y franqueza, mientras que otros lo acusan de ser demasiado “brutal”. A pesar de las controversias, Valencia sigue siendo una figura influyente en el periodismo deportivo, y cada declaración que realiza genera titulares en los medios.