Durante su participación en el podcast Good Time, conducido por el canal de YouTube Todo Good, el periodista deportivo Silvio Valencia revivió uno de los episodios más controversiales de su trayectoria profesional: el fuerte intercambio de palabras que sostuvo con Christian Cueva en una práctica de la selección peruana. El relato, cargado de anécdotas, tensiones y consecuencias laborales, arrojó luces sobre la compleja relación entre algunos jugadores y los miembros de la prensa nacional.

El enfrentamiento, que terminó con su abrupta salida de la emisora en la que trabajaba, marcó un antes y un después en la carrera de Valencia. Lejos de ocultarlo, el comunicador decidió contar con lujo de detalles cómo se desencadenó el incidente y qué ocurrió después de que el video circulara en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Silvio Valencia revive su polémico encuentro con Christian Cueva

Todo comenzó cuando Silvio Valencia viajó a Barcelona como enviado especial de Radio Exitosa. Un compatriota le ofreció llevarlo hasta el campo donde se realizaban las prácticas de la selección peruana, ya que se encontraba bastante alejado del hotel de concentración. Una vez en el lugar, la prensa tenía acceso libre y Valencia se ubicó cerca del campo, a poco más de dos metros de los jugadores, luciendo una gorra amarilla que llamó la atención de Christian Cueva.

“Hey, soplete, qué rico gorro”, habría sido la frase con la que el futbolista inició una serie de bromas dirigidas a Valencia. En una segunda vuelta, Cueva insistió: “Me hiciste el cambiazo, soplete”. Fue entonces cuando Silvio respondió con un “¿te gusto?”, lo que desató la incomodidad de varios jugadores. Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún intervinieron pidiendo silencio, mientras el periodista respondía que no se quedaría callado ante las indirectas.

La situación se tornó tan tensa que Ricardo Gareca, entonces técnico de la selección, decidió interrumpir el entrenamiento. “Cuando ya me iba, alguien me grabó diciendo: ‘Vamos a ver quién gana esta guerra, borracho’. Ese video llegó a Lima y la radio me fulminó”, explicó Valencia en Good Time. Añadió que el apodo “soplete” se utiliza para referirse a los soplones, y que muchos futbolistas ven en los periodistas una amenaza.

La vez que Silvio Valencia le pidió a Johan Fano que respete a Lapadula

Durante su intervención en el programa de Todo Good, Silvio Valencia también recordó otro momento candente que catapultó su notoriedad mediática: su enfrentamiento con el exdelantero de la selección peruana Johan Fano por defender a Gianluca Lapadula. En un video viral, se ve al periodista exigiendo con vehemencia que Fano respete al atacante ítalo-peruano, destacando que había jugado en Europa y nunca se negó a representar al Perú.

“El problema fue que llaman a Fano, y él es calentón, yo también. Pero sigo firme: Lapadula nunca le dijo no a la selección. Era obvio, él es italiano y no va negarse por un país donde ha nacido. Su mamá es peruana, pero él quería jugar por Italia. Y acá le dieron duro”, narró. Valencia reconoció que este episodio lo hizo más visible entre el público, consolidando su imagen de comunicador sin filtros.

Actualmente, mantiene contacto con el padre de Lapadula y sueña con realizarle una entrevista íntima. “Quiero hacerlo con mi amigo Babidi, que habla italiano. El programa se va a llamar ‘A Solas con Lapadula’ o ‘Calatos con Lapadula’ y vamos a hablar de todo”, reveló con entusiasmo.

Silvio recordó la discusión que tuvo con Johan Fano. Foto: CapturaGoodTime.





¿Quién es Silvio Valencia?

Silvio Valencia es natural de Pisco, ciudad ubicada en la región Ica. Su gusto por el fútbol nació desde niño, viviendo cerca del club San Clemente, lo que alimentó su deseo de narrar partidos. Estudió una carrera técnica en periodismo en el instituto Sistemas Perú y se formó también como entrenador. Aunque sus inicios fueron duros —pasó 15 años sin percibir ingresos por su trabajo en medios— nunca dejó de creer en su vocación.

Antes de consolidarse en el ámbito deportivo, Valencia emigró a Europa en busca de oportunidades. En España trabajó como vigilante y limpiavidrios, hasta que decidió volver al Perú para dedicarse por completo al periodismo. “Durante mucho tiempo, mi familia me pedía que lo dejara, que no daba dinero. Pero yo siempre supe que en algún momento iba a lograrlo”, afirmó en una entrevista para Trome.

Tras más de 30 años en el rubro, su estilo directo, polémico y sin rodeos le ha granjeado admiradores y detractores por igual. Sin embargo, su voz sigue vigente y cada declaración suya genera conversación en el ambiente futbolístico peruano.