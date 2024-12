El pasado viernes 29 de noviembre, 'Loco' Vargas le tiró una fuerte cachetada al 'Cóndor' Mendoza en un partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la Copa Leyendas 2024. El exjugador crema no le gustó que el otrora delantero le haya dejado el codo en el rostro durante la disputa del balón y tuvo una violenta reacción.

“Lamentablemente se malogró un poquito... pero es parte de. Pero salió un bonito partido para seguir en el tema que queremos”, dijo Vargas tras el incidente. Días después, 'Cóndor' Mendoza rompió su silencio y reveló algunos detalles de este fuerte cruce y contó si el exlateral de la selección peruana le pidió disculpas.

'Cóndor' Mendoza reveló por qué no respondió ante bofetada del 'Loco' Vargas

En la última edición del programa 'Tinbet', Andrés Mendoza detalló qué fue lo que pasó exactamente en el duelo ante Juan Manuel Vargas. De acuerdo a su versión, no tuvo mala intención con su excompañero y se mostró sorprendido ante su mala reacción.

“Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. El ‘Loco’ se agarra el labio y le hablo, le digo que no ha sido con mala intención. Yo no esperé que el me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo”, dijo.

“Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al ‘Mundialito’ de La Victoria. Nosotros vamos hacer deportes, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel”, añadió.

Asimismo, contó que Vargas le recriminó su forma de juego y no se disculpó por la cachetada. “El ‘Loco’ se acercó nosotros y me dijo ‘nosotros no jugamos así, tú no juegas así’, y yo le respondí ‘cómo así’. Se fue, y le dije ‘que su reacción está mal’. Ya está, él es así, yo no soy como él, yo soy diferente. No me pidió disculpas, que le pida disculpas a la gente, a los niños que ven”, sentenció.

¿Qué pasó entre el 'Loco' Vargas y el 'Cóndor' Mendoza?

Corría el minuto 7 del choque entre la 'U' y Sporting Cristal en el Polideportivo Limatambo de San Borja. El 'Cóndor' le dejó el brazo en el rostro a Vargas cuando fue a disputar un balón. El exjugador crema se llevó un codazo, el cual no toleró y tuvo una violenta reacción.

Inmediatamente, volteó a increparle su accionar y le metió una gran bofetada en el rostro. El otrora delantero retrocedió y luego le gritó por su inesperado golpe. Sin embargo, en lugar de recibir unas disculpas por su parte, el exjugador de Fiorentina lo amedrentó con un ademán de otra violenta acción.

Para que la situación no pase a mayores, el árbitro del encuentro tuvo que intervenir. El juez le mostró la tarjeta amarilla a ambos y tuvieron que dejar el campo de juego por algunos minutos.