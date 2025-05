El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, se pronunció sobre la reciente eliminación de su equipo en la Copa Libertadores, donde expresó su descontento y resaltó que el objetivo que ellos tenían en mente era avanzar a los octavos de final; sin embargo, prometen hacer una buena campaña en la Sudamericana.

Tras el partido que culminó con la victoria ante Barcelona por 2-1, Rabanal lamentó no haber podido seguir en los octavos de final de la Libertadores. A pesar de la decepción, el técnico se mostró esperanzado y afirmó que "mañana veremos de forma más positiva estar en Sudamericana".

DT de Independiente del Valle expresa su enojo por la Sudamericana

"Ahora mismo es obvio que Sudamericana no era lo que queríamos, pero a partir de mañana seguramente lo veremos de una manera más positiva, sobre todo por la historia del club en el torneo. Pero hoy no podemos estar contentos. Me he quedado un poco disgustado, desanimado, porque nos quedamos a un gol, porque tuvimos muchas opciones para pasar en este grupo, que era de la muerte", declaró el entrenador Javier Rabanal.

Javier Rabanal dará vuelta a la página y se enfocará en la Sudamericana

Con la mirada puesta en la Copa Sudamericana, el entrenador de Independiente del Valle se mostró optimista. "Es un nuevo comienzo y tenemos que aprovechar esta oportunidad", afirmó. La Sudamericana representa una chance para que el equipo demuestre su valía y busque el éxito en un nuevo escenario.

DT de Independiente del Valle felicitó a los hinchas del club

Rabanal también hizo hincapié en el apoyo incondicional de la afición, que ha estado presente en cada partido. "Sabemos que contamos con el respaldo de nuestros hinchas, y eso es fundamental para nosotros", comentó. La conexión entre el equipo y su afición será clave en el camino hacia la Sudamericana.

A pesar de la decepción por la eliminación en la Libertadores, Javier Rabanal y su equipo están decididos a seguir adelante. Con una mentalidad renovada y el apoyo de su afición, Independiente del Valle se prepara para enfrentar nuevos retos en la Copa Sudamericana, buscando convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento.