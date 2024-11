Alianza Lima dio el gran golpe en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Las vigentes campeonas tiene como principal objetivo repetir el éxito de la temporada pasada y, para ello, sumaron a una histórica jugadora de la selección argentina: Julieta Lazcano.

En diálogo con La República, la excentral de ‘Las Panteras’, que brilló con la Albiceleste en Mundiales y Juegos Olímpicos, reveló cómo se dio su incorporación al conjunto blanquiazul.

—¿Cómo fueron tus inicios en el vóley?

—Arranqué a jugar a los 14 años en un club de barrio. Después los 2 años ya estaba en selección y a los 18 años me había ido a Italia; así que, desde ese momento, pude viajar por todo el mundo.

Fue como un acuerdo que tuve con mi familia: apenas cumpliera los 18 años y terminara el colegio, me podía ir a jugar como profesional. En ese momento, como ya estaba en selección, me llamó un manager que me ofreció ir a jugar a Italia (...). Pude compartir con las mejores jugadoras del mundo, de Italia y Brasil… Fue un momento donde se me abrieron muchas puertas.

—Tu nombre es muy importante para el vóley argentino. Cuando tú empezaste tenías referentes hombres, pero eso cambió con el gran presente que afrontan ‘Las Panteras’.

—Para mí es un gran orgullo de los equipos o generaciones que estuvieron antes y después de ‘Las Panteras’. Como muchas veces conté que yo de chica veía a jugadores hombres, pero desde nuestra clasificación a Río 2026, nos empezaron a mostrar más en la televisión. Eso le permitió a muchas chicas conocer más el vóley y tener referentes mujeres. El vóley en Argentina es un deporte que se practica muchísimo.

—¿Qué tan importante fue la histórica clasificación a Río 2016?

—Fue un antes y un después en mi carrera. Empezaron a reconocer nuestro trabajo. Más allá de que fue un momento histórico para el seleccionado argentino, para mí también fue cumplir un sueño. Igual que cuando logramos clasificar a los segundos Juegos Olímpicos… Muchas veces cuando hablaba con mis compañeras de selecciones nos decíamos que queríamos seguir haciendo historia.

—Tu retiro de la selección fue muy sorpresivo y justo antes de disputar el Mundial (2022).

—Yo había vivido 2 Mundiales. Sentía que en ese momento necesitaba un descanso. Yo me fui muy chica, arranque de golpe. Siempre estuve entre club y selección… Nunca había tenido 2 o 3 semanas de vacaciones en toda mi vida. Sabía que ya había entregado un montón por la albiceleste y me fui muy orgullosa.

—Lima no es un lugar ajeno para ti, aquí hiciste historia con la selección argentina en los Juegos Panamericanos 2019.

—Otro hermoso recuerdo. Más allá de lo que fue esa competencia, la organización de Lima para el torneo y la Villa Panamericana. También he venido muchas veces a jugar contra la selección peruana. Ahora lo estoy viendo desde otro lugar, caminando un poco por las calles y me encanta.

—Tu llegada a Alianza Lima fue muy rápida.

—Fue todo rapidísimo. Cenaida (Uribe) me dijo que me había escrito al Instagram. Ese mensaje no lo había visto. Mi manager me habla un martes o un miércoles, me comenta que justo era la presentación del equipo y que ellos querían que yo estuviera acá. Entré a Instagram, vi videos, me informé y nada… Me surgió esto de vamos a hacerlo, una aventura más, una locura más. Y nada, con muchas ganas de jugar.

Julieta Lazcano afrontará su primer experiencia en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Fabrizio Jauregui

—Mencionaste que hubo un video que fue clave para firmar.

—Fue el video de cuando salieron campeonas. Cuando Clari habla y dice que era hinchas de Alianza, cómo era la gente, cómo aguantaban y venían. Espero verlo esta temporada. A mí me gusta, también soy hinchas de fútbol, he jugado en algunos equipos que llevan mucha hinchada y no hay nada más lindo que eso. Ese fue otro de los factores por los que me animé a venir.

—Rechazaste algunas ofertas importantes en tu país. ¿Qué te convenció para fichar por Alianza Lima?

—Creo que fueron los tiempos. Me habían llamado de Argentina, de Boca y varios equipos de Europa. En el último año, yo tuve un parate; entonces, eran tiempos y la forma de la Liga que nos permite tener los partidos más complicados para el final. Estoy trabajando ahora la parte de fuerza para ponerme a punto con las chicas que arrancaron la pretemporada hace 2 meses. Justo hablé con Paulinho (entrenador) de esta preparación que íbamos a tener en conjunto y me convenció.

—¿Qué has podido conocer de Alianza en estos primeros días?

—Llegué hace 4 días y entrené unas dos o tres veces con el equipo. Es todo muy profesional. Los entrenamientos son al estilo brasilero, por el cuerpo técnico, y me gusta mucho. Me siento bien recibida por las chicas y todo espectacular.

—Ya se acerca el debut, ¿sabes algo de los rivales a los que enfrentará Alianza?

—Sé que se acerca el debut, llego justo sobre la hora. Me gusta ir partido a partido. Creo que cada uno de los puntos es importante. Te decía que el formato de la Liga a mí me favorece porque tengo tiempo de ponerme a la par del equipo. Cada uno de los rivales serán importantes, todavía no los conozco a todos, pero vamos a estar superpreparadas.

—¿Qué se puede esperar de Julieta Lazcano en Alianza Lima y la Liga?

—Diría que poder marcar mi impronta dentro de la cancha. Es mucha energía. Mi impronta es un poco argentina, con locura, tratar de salir adelante de los momentos difíciles. Mucha alegría, yo soy muy positiva. No bajar nunca los brazos, para mí eso es muy importante. Y salir más fuerte después de cada dificultad.

Julieta Lazcano fue capitana y referente de 'Las Panteras'. Foto: Fabrizio Jauregui

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs CA Atenea?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima vs CA Atenea por la fecha 1 de la Liga Nacional Superior de Vóley 2024-2025 se jugará este sábado 30 de noviembre desde las 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs CA Atenea?

La transmisión del Alianza Lima vs CA Atenea por la jornada de inicial de la Liga Nacional Superior de Vóley 2024-2025 estará a cargo de Latina y Movistar Deportes para el territorio peruano.