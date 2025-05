¿Más malas noticias para el América? Dos figuras se perderían partido contra LAFC por el pase al Mundial de Clubes

El América pasa la página tras perder la final ante Toluca y ahora se alista para enfrentar al LAFC este 31 de mayo por el último boleto al Mundial de Clubes 2025, dejado vacante por el León tras su exclusión por parte de la FIFA. Sin embargo, el equipo de André Jardine tendría que afrontar este compromiso clave en Los Ángeles con dos ausencias de peso, que serían Henry Martín y Alejandro Zendejas.

La dupla de atacantes de las Águilas sintió molestias físicas durante el encuentro de vuelta contra los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez, el último domingo 25 de mayo. Aunque se espera un pronunciamiento del club, la preocupación es notoria entre los fanáticos azulcremas.

Las dos figuras de América que serían bajas ante LAFC

Henry Martín, delantero del América, sintió dolor en su muslo al iniciar el segundo tiempo de la vuelta ante Toluca por la final de la Liga MX. El jugador de 32 años cayó sobre el gramado y tuvo que abandonar el compromiso. No obstante, aún se espera el reporte oficial del conjunto de Coapa para saber si estará disponible ante LAFC y futuros encuentros.

Similar preocupación causó Alejandro Zendejas, quien mostró problemas en su muslo derecho a lo largo del compromiso, según reporta el portal Pasión Águila. El mexicoamericano habría estado sometido a una dura exigencia al reemplazar a Brian Rodríguez, quien estuvo lesionado. Al igual que en el caso anterior, se espera el parte médico del Club América para resolver dudas.

América recupera a un jugador clave para repechaje contra LAFC

Pero no todo son malas noticias para las Águilas. El uruguayo Brian Rodríguez se ha recuperado de su desgarro en el abductor largo izquierdo e incluso vio acción desde la banca durante la final de vuelta del Clausura. Por ello, no se descarta que André Jardine lo coloque en su once inicial para el decisivo encuentro ante LAFC por el boleto al Mundial de Clubes 2025.

¿Cuándo juega América vs LAFC?

El partido de América vs LAFC por el pase al Mundial de Clubes 2025 se disputará este sábado 31 de mayo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). El pitazo inicial sonará a las 8.30 p. m (hora del centro de México) y las imágenes se verán a través de TUDN y DAZN.