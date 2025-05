Sporting Cristal no pudo ante Universitario en su visita al Estadio Monumental y perdió 2-0 por la jornada 14 de la Liga 1 2025. El elenco dirigido por Jorge Fossati se impuso con goles de Edison Flores y Diego Churín, y se puso líder momentáneo del Torneo Apertura. Por otro lado, los celestes cayeron hasta el sexto lugar y se complicaron. En conferencia de prensa, el técnico Paulo Autuori tuvo una crítica contra el arquero Diego Enríquez.

El estratega brasileño aseguró que le hubiera gustado perder un partido en el que Diego Enríquez fuera figura. Asimismo, señaló que antes ya ha tenido porteros que han destacado cuando el encuentro se ha tornado complicado.

Paulo Autuori se pronunció tras el Universitario vs Sporting Cristal

"Me incomoda un poco el partido que hemos perdido. Me gustaría perder partidos en que Diego Enríquez fuera figura del partido. Todavía en los encuentros que hemos perdido esto no ha pasado. Ya sufrí mucho con equipos que trabajaba y que el arquero del equipo tapaba un montón", declaró ante los medios.

Autuori indicó que los goles de Universitario se podían evitar. "Seguro que de todos los partidos que hemos jugado, ganamos algunos, pero sufrimos goles y esto no puede continuar. Goles evitables como los de hoy (ayer) día me parecía que era posible evitarlos", precisó.

¿Cómo le ha ido a Sporting Cristal en lo que va del Torneo Apertura 2025?

Con la caída ante Universitario, Sporting Cristal registró 5 derrotas, un empate y 7 triunfos. Los de Paulo Autuori se ubican actualmente en la sexta posición con 22 puntos.