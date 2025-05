El Tribunal de Apelaciones de la FPF modificó la sanción al estadio Monumental un día antes del Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura, algo que ha generado diversas reacciones sobre el rápido accionar del organismo en este caso. En medio de ello, Diego Rebagliati cuestionó a la directiva crema por deslizar la posibilidad de que la sanción de Miguel Grau, presidente de la Comisión de Disciplina, está condicionada por su hinchaje hacia Alianza Lima.

La controversia surgió a raíz de la sanción impuesta a Universitario con jugar a estadio vacío contra Sporting Cristal por la fecha 14 de la Liga 1 2024. Jean Ferrari pidió la destitución de Miguel Grau y aseguró que esa sanción recibida está influenciada por el hinchaje del directivo.

Diego Rebagliati criticó a Universitario por cuestionar a Miguel Grau

En el programa ‘Al Ángulo’, Rebagliati enfatizó que la defensa de Universitario carece de fundamento al criticar la postura del presidente de la Comisión de Disciplina, Miguel Grau, sugiriendo que su hinchaje hacia Alianza Lima influenció la sanción.

"El principal argumento por qué se debía sancionar un equipo, claramente, salvo que el equipo identifique a los responsables. Y aparentemente por lo que han contado, ese tiene que ser el argumento de la ‘U‘. El argumento de que Miguel Grau es hincha de Alianza es un argumento populista, para la tribuna. Es un argumento que en un debate que se califica, pierde el debate 200 a cero, es un argumento flaco para levantar pueblo", dijo.

Además, el comunicador no dudó en expresar su desacuerdo con la defensa presentada por el abogado de Universitario, Adrián Gilabert. “Hay un argumento de lo que dice Gilabert, cuando pasó lo de Alianza vs Cienciano, salió todo Universitario a declarar respecto al Alianza vs Cienciano. Entonces, bajo qué criterio le pides a Alianza que no se meta cuando es al revés, tú sí sales y hablas”, afirmó el comentarista deportivo.

Tribunal de Apelaciones modificó sanción a Universitario

El Tribunal de Apelaciones de la FPF aceptó parcialmente el recurso de Universitario, modificando la sanción inicial. La resolución establece que el club jugará la fecha 16 del Torneo Apertura ante ADT sin público en la tribuna occidente. Universitario emitió un comunicado en el que expresó su conformidad con la decisión del ente de justicia.

“Desde Universitario de Deportes manifestamos nuestra conformidad con la medida impuesta por la Comisión de Apelaciones, la cual consideramos justa, objetiva y proporcional a los hechos”, se lee en parte del comunicado. Además, el club reafirmó su compromiso con la seguridad y la celebración del fútbol en familia.