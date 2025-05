La próxima fecha doble de las Eliminatorias será determinante para el futuro de Chile y Ricardo Gareca: el entrenador argentino no tiene margen de error en sus partidos contra Argentina y Bolivia. Ante la expectativa presente en los hinchas, se pudo conocer en qué fecha se revelará la lista de convocados; sin embargo, un aspecto generó la iracunda respuesta de la prensa sureña.

De acuerdo a ADN Deportes, el popular 'Tigre' entregará su nómina el viernes 23 de mayo de forma virtual, sin ofrecer su habitual conferencia de prensa. Dicha modificación despertó una rápida reacción en los medios de comunicación.

Gareca y su sorpresiva decisión sobre lista de convocados de Chile

En ese sentido, el diario Redgol fue muy crítico sobre esta decisión y señaló que Ricardo Gareca se está escondiendo de la prensa y se niega a dar la cara.

"A pesar de que los hinchas quieren saber su postura para enfrentar partidos claves, Ricardo Gareca no les dará en el gusto. El Tigre se esconde no solo en las canchas, sino que también de la prensa, a la que no le hablará", apuntaron en su web.

¿Cuándo juega Chile en las Eliminatorias?

Ricardo Gareca enfrentará un desafío crucial en el partido que disputará Chile contra Argentina. Este encuentro está agendado para el jueves 5 de junio a las 9.00 p. m. (hora chilena y argentina), y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago. Días más tarde, el martes 10 de junio, la 'Roja' visitará a su similar de Bolivia en el Estadio Monumental de El Alto desde las 4.00 p. m. (hora boliviana) y 5.00 p. m. (hora chilena).

PUEDES VER: Tuvo un polémico paso por Alianza Lima y ahora es candidato para dirigir Boca Juniors tras negativa de Milito

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Hasta el momento, Bolivia, Chile y Perú se están quedando fuera de la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Venezuela ocupa el lugar del repechaje.