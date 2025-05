El segundo gran fracaso de Boca Juniors en la temporada tuvo lugar luego de la derrota ante Independiente por la Liga Profesional Argentina. Con el 1-0 en contra en la Bombonera, el conjunto xeneize quedó eliminado de la competición y esto despertó la indignación de sus aficionados. En medio de este panorama, se pudo conocer que uno de candidatos para reemplazar a Fernando Gago en banquillo decidió no aceptar la propuesta.

Desde hace algunos días, Juan Román Riquelme, ídolo y presidente del club, se encontraba en negociaciones con Gabriel Milito; sin embargo, el excentral de la selección argentina declinó. "El motivo sería su identificación con el club de Avellaneda, aunque también cayó mal que se esperara tanto a contactarlo: Gago se fue hace tres semanas", reveló TyC Sports.

Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima, en la mira de Boca

A poco de iniciar el Mundial de Clubes 2025, la directiva de Boca Juniors ya maneja otras alternativas y uno de los nombres que empezó a cobrar fuerza es Miguel Ángel Russo, quien fue el último técnico que levantó la Libertadores con los xeneizes y tuvo un polémico paso por Alianza Lima.

"Desde Boca aseguran que no forzarán su salida del Ciclón, pero si tras su participación en el Torneo Apertura (espera por rival, que saldrá del River vs. Platense de esta noche) termina por desvincularse, ante un contexto muy complejo, Román y su Consejo de Fútbol harán un intento por cerrar su llegada", aseguró el citado medio.

Por otra parte, en la relación para asumir las riendas de Boca también figuran estrategas de la talla de Gustavo Quinteros, Gerardo Martino y 'Kily' González.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Russo en Alianza Lima?

Miguel Ángel Russo inició su carrera como entrenador en el fútbol peruano en 2019, al tomar las riendas de Alianza Lima. Con una trayectoria notable en clubes como Millonarios FC, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Boca Juniors, donde logró alzarse con la Copa Libertadores en 2007, su llegada al equipo generó altas expectativas. Sin embargo, su etapa en La Victoria resultó efímera, ya que presentó su renuncia a los pocos meses de haber asumido el cargo. En su breve gestión, el balance fue de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Hace un año, Rodrigo Cuba, uno de sus dirigidos en esa temporada, contó su experiencia con él y sus fuertes comentarios en contra de los jugadores durante los entrenamientos.

"Al inicio él se estaba adaptando y nosotros como que íbamos entendiendo la forma en la que reaccionaba, pero llegó un momento en el que considero que estaba harto del medio y empezaba a tirar unas bombas. Me acuerdo de que un día estábamos haciendo salidas y un jugador, que no diré el nombre, quiso tirarme una rabona a mí porque yo estaba pasando, pero la rabona salió mal. Entonces Russo paró todo y dijo: '¿Qué están haciendo, ustedes creen que son buenos? Son una mie***. ¿Qué están haciendo? No le han ganado a nadie'. Y la gente se quedó sorprendida", reveló en el programa 'Cojo y Manco'.