Boca Junior volvió a sufrir un nuevo fracaso en la temporada y quedó eliminado de la Liga Profesional Argentina a manos de Independiente de Avellaneda. La derrota del conjunto xeneize en la Bombonera no solo generó una furiosa respuesta de sus aficionados, varios personajes se pronunciaron sobre lo acontecido y uno de estos fue Andrés Ducatenzeiler, expresidente del 'Rojo'.

El exdirectivo, quien ahora se desempaña en el mundo de los streamers, celebró la victoria de su equipo frente a Boca. Además, no dudó en arremeter contra Juan Román Riquelme y sorprendió con las palabras que expresó hacia Luis Advíncula.

'Duka' se burla de Boca Juniors y realiza fuerte calificativo a Advíncula

El popular 'Duka' señaló que en el actual plantel de Boca Juniors no existe un jugador con jerarquía. Luego de enumar a varios de los integrantes, el expresidente de Independiente calificó a Luis Advíncula como un exfutbolista.

"(No tenés un jugador de jerarquía, Román (Riquelme). Uno no tenés, ¿El arquero? Un arquero más, Blondel no puede jugar en la primera de Boca, Román. Advíncula es un exjugador. Bataglia no puede jugar en primera, no para a nadie. Si hoy Independiente tenía un 9 te comías 4 goles (...)", apuntó en su canal de YouTube.

¿Por qué Luis Advíncula no jugó ante Independiente?

El lateral peruano Luis Advíncula se encuentra fuera de acción debido a una lesión sufrida a principios de mayo, lo que le impidió participar en los playoffs del Torneo Apertura 2025. El diagnóstico médico confirmó que Advíncula presenta un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Esta condición lo excluyó de los encuentros ante Lanús, en octavos de final, e Independiente, en cuartos de final.

La situación de Luis Advíncula en Boca Juniors

El futuro de Luis Advíncula en Boca Juniors se presenta incierto, lo que ha dado pie a diversas especulaciones sobre su posible salida del club. Recientes informes de la prensa argentina indican que el conocido 'Rayo' ha captado la atención de equipos como Newell's, Vélez y varias franquicias de la Major League Soccer (MLS). Esta situación ha generado un ambiente de expectación entre los aficionados y analistas del fútbol, quienes siguen de cerca los movimientos del jugador.