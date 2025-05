Jürgen Klopp vuelve del retiro y ya tiene nuevo equipo: revelan que será el DT de la Roma de Italia

Bombazo en el fútbol mundial. Luego de haber estado alejado de la dirección técnica cerca de una temporada, todo hace pensar que Jürgen Klopp volverá a dirigir a un equipo de fútbol. En esta oportunidad se trata de uno de los equipos más populares de Italia. ¿De cuál estamos hablando? AS Roma.

De acuerdo a la información del medio italiano La Stampa, el equipo de la capital llegó a un acuerdo con el alemán para que sea el reemplazo de Claudio Ranieri y se ponga el buzo de la loba. De acuerdo a la información, Klopp le dio el visto bueno al presidente Dan Friedkin y de esta manera saldrá de su retiro para iniciar una nueva aventura en el país de la bota.

Recordemos que el alemán de 57 años anunció su retiro como entrenador profesional en julio del 2024, luego de dejar al Liverpool FC tras nueve largos años. "A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo", sostuvo en julio del 2024 durante el Congreso Internacional de Entrenadores en Wurzurgo.

Durante todo este periodo, Jürgen Klopp asumió como director de fútbol global en el grupo Red Bull. Sin embargo, siempre estuvo tentado por grandes equipos para volver a ser entrenador. Por ejemplo, la selección de Estados Unidos se puso en contacto con él e incluso hubo sondeos por parte del Real Madrid. No obstante, el alemán dejó muy en claro que no pensaba salir del retiro.

Decisión que habría cambiado en los últimos días, pues La Stampa aseguró que el exentrenador del Borussia Dortmund y Liverpool será el nuevo estratega de la AS Roma que actualmente está en puestos de clasificación a la Europa League con chances de conseguir un cupo directo a la próxima edición de la Champions League.

¿Cuántos títulos ganó Jürgen Klopp?