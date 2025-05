Christian Cueva recuerda su pelea con Jean Ferrari en el Estadio Monumental: "Te conozco de sano"

En la segunda parte del último episodio de 'Enfocados', tuvo como invitado al futbolista de Cienciano de Cusco, Christian Cueva, quien habló de diversos asuntos relacionados con su vida personal y profesional. Conforme avanzaba el podcast, los temas fueron saliendo poco a poco, hasta que en un momento uno de los conductores, Roberto Guizasola, menciona a Jean Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes. A lo que Cueva se levantó de su asiento y dijo: "No menciones a Jean, ¿qué pasa?"

Como se sabe, en la penúltima jornada del Torneo Clausura del torneo local de 2024, se produjo un fuerte altercado entre Christian Cueva y Jean Ferrari durante un partido en el Estadio Monumental entre la 'U' y Cienciano. El incidente ocurrió cuando Cueva, molesto por una falta, se dirigió a Ferrari al ser sustituido, reclamándole por comentarios hechos por el administrador mientras él protestaba. La discusión fue grabada y rápidamente se difundió en redes sociales. El conflicto continuó tras el final del encuentro, cuando Cueva volvió a la tribuna de Occidente para dirigirse nuevamente a Ferrari.

Christian Cueva recuerda pelea con Jean Ferrari

Christian Cueva recordó su pelea con Jean Ferrari y le mencionó a Jefferson Farfán la vez que lo invitó a 'Enfocados': "Vi ese programa y él quiere ir al arreglo nomás", comentó serio. Sin embargo, cambió rápidamente de actitud y dijo que no tenía ningún problema con Ferrari. "Un saludo para Jean, es parte del fútbol (lo que pasó)", añadió. Incluso rememoró la vez que se enfrentaron en una final cuando Jean Ferrari era futbolista en el León de Huánuco.

A Christian Cueva no le gustó el gesto con la mano que le hizo Jean Ferrari. Foto: El Popular

"Pero no me gustó que me hagas así, Jean", dijo Cueva bromeando y haciendo un gesto con su mano. "No me hagas así, si te conozco de sano", agregó, lo que desató las risas de Christian Cueva y Roberto Guizasola.

Christian Cueva le responde a Reimond Manco

Christian Cueva reaccionó luego de que Reimond Manco afirmara que el nivel actual del jugador de Cienciano no es suficiente para formar parte de la selección peruana. En su entrevista en 'Enfocados', Manco comentó que, de haber tenido una carrera más destacada después de su participación en la selección sub-17 que clasificó al Mundial de 2007, no habría respondido a Cueva, insinuando que Manco 'se quedó con su Sub-17'. Por su parte, Cueva explicó que intentó comunicarse con Manco para aclarar la situación, pero nunca recibió respuesta. Además, señaló que participar en un programa no le da a Reimond Manco el derecho de hacer comentarios despectivos sobre él, y aseguró que no guarda rencor.