Pablo Ceppelini es uno de los jugadores de Alianza Lima que viene siendo cuestionado por el nivel que ha mostrado tras su regreso post lesión. El mediocampista uruguayo presentaba un desgarro y estuvo lejos de las canchas por varias semanas. El volante ha jugado los últimos 2 partidos en la Liga 1 de titular, pero su rendimiento no ha sido el óptimo. Incluso, en zona mixta tras el duelo con Atlético Grau, Ceppelini lo reconoció. En Copa Libertadores, el futbolista de 33 años no ha podido participar en los últimos encuentros debido a una suspensión por parte de Conmebol que aún no tiene un fallo final. Uno de los que se refirió a su situación fue Waldir Sáenz, exjugador del club íntimo.

En una charla con el programa 'Entre Bolas', el goleador y multicampeón con Alianza Lima defendió de las críticas a Pablo Ceppelini y señaló que los que cuestionan al mediocampista "no saben nada de fútbol", ya que una lesión como la que tuvo es complicada de llevar.

Waldir Sáenz se refirió a las críticas de Pablo Ceppelini

"Los que critican a Ceppelini no saben nada de fútbol. Una lesión es difícil de poder llevar. Hasta que regreses y vuelvas a ser el mismo eso toma tiempo", comenzó diciendo.

Luego, el exfutbolista pidió paciencia para Ceppelini y aseguró que confía en que pueda volver a destacar. "Lamentablemente, ha tenido lesiones de consideración como un desgarro. Hay que tenerle paciencia y que tenga la continuidad para que vuelva a su nivel como siempre lo ha hecho", agregó.

¿Cómo le ha ido a Pablo Ceppelini en Alianza Lima en el 2025?

El futbolista uruguayo ha disputado un total de 9 partidos en lo que va de la temporada: 4 por la Liga 1 2025 y 5 por la Copa Libertadores. Ceppelini ha anotado un gol y una asistencia (ambas en el Torneo Apertura).