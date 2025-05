Alianza Lima recibió una mala noticia en el caso Pablo Ceppelini. Como se recuerda, el volante uruguayo fue suspendido por Conmebol a no jugar torneos internacionales durante 4 meses por supuestos insultos racistas a hinchas de Boca Juniors en abril pasado. Desde ese entonces, la institución victoriana empezó a trabajar en su caso a la espera de una habilitación.

Sin embargo, acaban de revelar que no existe una fecha clara para conocer una resolución. Hace unas semanas, Alianza Lima expuso ante Conmebol el descargo de Pablo Ceppelini y mostró un video donde aseguran que el uruguayo no insultó a nadie. Si bien señalaron que en 10 días iban a tener respuestas, Ana Lucía Rodríguez reveló en la previa del partido ante Atlético Grau que no hay una fecha favorable.

¿Cuándo conocerá Pablo Ceppelini la resolución de su caso con Conmebol?

"A mí en un inicio me dijeron 10 días, pero después, cuando volví a consultar, me dijeron que no hay una fecha. En Alianza están a la espera de eso. Si bien hay optimismo, porque en el video que se expuso no hay nada, no hay algo donde digan que Ceppelini es culpable o que haya generado insultos a la gente de Boca, no hay nada, por eso están a la espera de una respuesta, pero no hay una fecha favorable según lo que volví a consultar", señaló la periodista Ana Lucía Rodríguez.

Tras esto, el comunicador Péter Arévalo señaló que Conmebol "está haciendo una injusticia", porque Alianza Lima está atravesando una sequía de expulsiones y lesionados. "Tienen que exigir que emitan una resolución, si es culpable o no que, para que lo habiliten porque tiene el partido ante Talleres a la vuelta de la esquina", expresó el popular Mr. Peet.

Finalmente, Ana Lucía Rodríguez develó que la idea principal de Néstor Gorosito es que Pablo Ceppelini tenga minutos en la liga local por si sale una resolución favorable a ellos y el uruguayo pueda quedar habilitado para jugar la Copa Libertadores. Recordemos que a los íntimos todavía le faltan jugar los encuentros ante Talleres de Córdoba y Libertad en Argentina y Paraguay, respectivamente.