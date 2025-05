Con goles de Botta y Depietri, Alianza Lima cayó 2-0 ante Talleres en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 y quedó fuera de la lucha por un cupo en los octavos de final. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito registró su tercera derrota en esta instancia del certamen continental y el equipo íntimo quedó sin posibilidades de continuar en el torneo. Sin embargo, aún mantiene opciones de llegar a la Copa Sudamericana, aunque su clasificación ya no está en sus propias manos. Uno de los que se refirió a este resultado fue Reimond Manco.

En el programa streaming 'Juego Cruzado', el exfutbolista de la selección peruana se preguntó si este bajón futbolísticos de varios futbolistas de Alianza Lima se deba a alguna cuestión interna.

Reimond Manco aseguró que Alianza Lima "está en crisis"

El ahora comentarista deportivo aseguró que, a nivel futbolístico, Alianza Lima se encuentra en crisis. "¿Eso de que varios futbolistas no juegan bien no hace pensar que puede haber un problema interno? Para mí, futbolísticamente Alianza está en crisis, no juega bien", indicó.

Ahora, los íntimos se preparan para jugar contra Libertad de Paraguay el próximo martes 27 de mayo en la última jornada de la fase de grupos con el fin de lograr un lugar en la Sudamericana. Los de Néstor Gorosito deben ganar o empatar y esperar que Talleres no sume ante Sao Paulo.

¿Cómo va Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2025?

Con la derrota ante Talleres, Alianza Lima se ubicó en el último lugar de su grupo, con 4 unidades.

Equipo PJ PG PE PP DG Pts Sao Paulo 5 3 2 0 5 11 Libertad 5 2 2 1 1 8 Talleres 5 1 1 3 -2 4 Alianza Lima 5 1 1 3 -4 4

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Libertad por Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Libertad se jugará el martes 27 de mayo a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya) en el Estadio La Huerta de Asunción.