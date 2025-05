Roberto Mosquera estuvo recientemente en el set del programa streaming 'Fútbol Excitante', espacio digital que es dirigido por Pedro García y Julio Peña. Durante la charla, el técnico nacional abordó diversos temas de su carrera profesional y también personal. Sin embargo, al final de la entrevista, el exentrenador de Sporting Cristal y César Vallejo y el exreportero de Movistar Deportes protagonizaron un tenso momento.

Todo inició cuando García le dijo a Mosquera que en una parte de su discurso lo notaba algo "incómodo" y "dolido". Ante ello, el entrenador de 68 años aseguró que no era así y que el comunicador no lo conocía como para que lo calificara de esa forma.

Roberto Mosquera y Pedro García protagonizan tensa discusión

"Tú me estás calificando, tú no me has terminado de conocer a mí. Me dices que me notas como sufriendo, pero estoy en el mejor momento de mi vida, he ganado lo que tenía que ganar, tengo una familia y de qué crees que voy a estar abrigando dolores o que no me siento bien, porque no pienso como tú", dijo Roberto Mosquera ante la argumentación de Pedro García, quien señaló que no había terminado de formular su pregunta. "Yo te quiero transmitir mi impresión, no decirte que te veo sufriendo, no es mi intención. Si lo pensara, no te lo diría al aire. Te veo intolerante", respondió el comunicador.

"Intolerante es una palabra mue gruesa para todo lo que se ha hablado en este día y para todo lo que es mi carrera como entrenador. Tú nunca me has visto intolerante en ningún lado. Tengo 30 años dirigiendo y dime dónde y en qué he sido intolerante. Estás siendo injusto. No terminas la pregunta. Me sigues diciendo intolerante y no tengo por qué aceptarte eso", alegó el técnico peruano.

"Por un tema de educación al invitado no puedo darle la contra", contestó el comentarista de fútbol. "Ahora tú eres el educado y yo no soy educado", replicó Mosquera, quien dirigió por última vez en el 2024 cuando estuvo al mando de César Vallejo.

Pedro García trató de defenderse asegurando que no lo veía hace tiempo. "No te veo hace mucho. Hace cuánto no hacemos una charla como esta", señaló, pero el estratega nacional volvió a responder y le mencionó que esta vez lo estaba poniendo en su lugar y eso lo estaba incomodando.

"En todas las entrevistas pasadas ha sido igual, sino que ahora te he puesto en tu lugar y te incomoda. Si tú no tienes correa, es otro tema. Si quieres que esto se haga viral, no soy tan popular", objetó el exestratega de Alianza Lima. Frente a ello, García indicó que Mosquera se estaba equivocando. "Estás equivocado, has patinado horrible".

Roberto Mosquera abandona entrevista con Pedro García

Luego de ello, el exfutbolista se paró y cuando se estaba yendo se acercó a García para decirle que terminara de hacerle la pregunta y lo abrazó. Después de algunos minutos, el ahora comentarista de RPP aseguró que cuando escuchaba a Mosquera hablar de sus logros lo notaba como a la defensiva, "defendiendo su bandera", cuando no era necesario. Tras escuchar eso, el técnico se fue.