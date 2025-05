Sporting Cristal cayó 1 a 0 ante Cerro Porteño en el Estadio Nacional y perdió una oportunidad clave en la Copa Libertadores 2025. Esta derrota no solo comprometió su clasificación a octavos de final, sino que también expuso profundas debilidades en su funcionamiento, algo que Paulo Autuori no dudó en señalar. En conferencia de prensa postpartido, el entrenador brasileño realizó una fuerte autocrítica y dejó en claro que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en los momentos decisivos.

Para Autuori, si bien en el segundo tiempo Cristal puso el balón en el piso, durante la primera mitad señaló que el equipo tuvo miedo de jugar, por lo que el rival encontró el gol bastante temprano. De igual forma, destacó la importancia de trabajar en el aspecto mental para poder sacar un buen resultado en su visita a Palmeiras en la última fecha.

Paulo Autuori hizo fuerte autocrítica tras caída de Sporting Cristal ante Cerro Porteño

Tras la derrota, Paulo Autuori ofreció una rueda de prensa en la que no evitó asumir la responsabilidad del rendimiento colectivo. Fue enfático al señalar que su equipo jugó con miedo durante el primer tiempo y que esa actitud condicionó todo el planteamiento estratégico. De igual manera, destacó que en el complemento Sporting Cristal jugó como debería, lo que ocasionó la generación de jugadas de peligro.

“Tuvimos temor de jugar en la primera parte, no hicimos lo que debimos haber hecho. En la segunda parte tuvimos coraje y pusimos el balón a ras del piso. El equipo cuando tiene dificultades vuelve siempre a comportamientos antiguos, que tiene que ver con juego directo a cada rato. Nosotros queremos un juego distinto, que en algunos momentos de la segunda parte logramos hacer y fuimos un equipo más fuerte”, señaló Autuori.

Por otra parte, se refirió al partido que sostendrá Cristal como visitante frente a Palmeiras por la última jornada del torneo y señaló que lo mental es importante para sacar al frente este tipo de cotejos. “El fútbol no es sólo la parte técnica ni física ni táctica, es mental también. Yo creo que es un aspecto que tenemos que trabajar un montón”, aseveró el brasilero.

Paulo Autuori explotó contra periodista luego de derrota de Sporting Cristal

Durante la misma conferencia, la tensión se elevó cuando un periodista le preguntó si consideraría dejar el cargo en caso de no recibir refuerzos para mejorar el nivel de Sporting Cristal, tal como deslizaron algunos periodistas. La reacción de Paulo Autuori fue inmediata y tajante: “No voy a responder esa tontería”. La frase marcó un punto de quiebre en la conversación, y dejó claro el fastidio del entrenador por las especulaciones sobre su salida de la institución rimense.

“Perdón, pero no voy a responder esa tontería. Soy un hombre de palabra. No necesito hablar sobre eso. Solo he hecho una mirada hacia atrás. Hoy, la gente habla lo que quiere. Si uno ve las redes sociales, los análisis son una tontería como esta. Me rehúso a hablar sobre este tema. Vamos a hablar de fútbol, de juego; necesitamos eso”, indicó enérgico el estratega.