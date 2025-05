Autuori estalla por rumores tras caída de Sporting Cristal en la Libertadores: "No voy a responder esa tontería"

Este martes 13 de mayo, el Estadio Nacional de Lima fue escenario de un duelo clave para el cuadro celeste, que pelea por un cupo en la tabla del grupo G de la Copa Libertadores. Sin embargo, no logró imponerse y cayó 1-0 ante Cerro Porteño, equipo paraguayo que llegó con hambre de gol.

Tras el final del compromiso, el técnico Paulo Autuori ofreció una conferencia de prensa para dar su análisis sobre la reciente derrota. Durante la rueda de preguntas, fue consultado sobre un rumor de su posible salida del club si no se concretan refuerzos. La respuesta del brasileño fue inmediata y tajante, y vino acompañado de una risa irónica.

“Perdón, pero no voy a responder esa tontería. Soy un hombre de palabra. No necesito hablar sobre eso; solo he hecho una mirada hacia atrás. Hoy, la gente habla lo que quiere. Si uno ve las redes sociales, los análisis son una tontería como esta. Me rehúso a hablar sobre este tema. Vamos a hablar de fútbol, de juego; necesitamos eso”, declaró el entrenador de Sporting Cristal.

Sporting Cristal complica su clasificación a octavos de final en la Libertadores

Con la reciente caída del equipo cervecero ante el Ciclón, por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025, las posibilidades de clasificar a la siguiente etapa del torneo son casi nulas, teniendo un total de 4 puntos y ubicándose en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

A la espera del resultado entre Bolívar y Palmeiras en Sao Paulo, Sporting Cristal estaría con un pie fuera de la competencia. No obstante, aún mantiene opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final?

Para meterse en octavos de final de la Copa, Cristal necesita realizar una verdadera hazaña. Además de esperar que Cerro Porteño pierda por goleada ante Bolívar en la última fecha, los rimenses deben ganarle a Palmeiras en Brasil, resultado que nunca antes ha conseguido.

De esta forma (y contando con la derrota de los bolivianos ante el Verdao por la fecha 5), celestes y azulgranas terminarían empatados con 7 puntos, pero los peruanos tendrían mejor diferencia de gol.