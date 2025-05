Sporting Cristal no pudo en casa contra Cerro Porteño y perdió 1 a 0 por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2025. Con este resultado, los Celestes no solo no pudieron revertir el historial negativo contra los paraguayos en el torneo, donde no ganaron en ninguna oportunidad, sino que quedaron casi eliminados y con pocas opciones de clasificarse siquiera a la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Paulo Autuori dependen de otros resultados para continuar compitiendo a nivel continental en a segunda parte del año.

Tras el partido, Federico Carrizo, extremo del ‘Ciclón de Barrio Obrero’ fue solicitado por la prensa para dar sus impresiones sobre el gran triunfo que consiguieron en Lima y se pronunció también sobre su rival. Para el argentino de 33 años, Sporting Cristal jugó bien y pudo igualar el partido; sin embargo, considera que su club tuvo dominado el encuentro de principio a fin.

Jugador de Cerro Porteño elogia a Sporting Cristal tras duelo por Copa Libertadores

Federico Carrizo indicó que Cerro Porteño mereció llevarse la victoria en el Estadio Nacional, resultado que les asegura, por lo menos, la Copa Sudamericana. Según indicó el argentino, Sporting Cristal le pareció un equipo muy bueno, que generó oportunidades contra su portería, pero que poco pudo hacer contra los azulgranas, que dominaron el partido.

“Es un equipo que juega bien. Ha tenido alguna chance, pero creo que dominamos bien el partido durante los 90 minutos”, señaló Carrizo luego del encuentro y añadió que fue una extensión a lo hecho en la ida en Paraguay, donde el resultado se les escapó por distracciones.

Asimismo, destacó la importancia de ganar fuera de casa. “El resultado es muy importante para nosotros por cómo se viene dando el grupo. Jugamos fuera de casa, con todo lo que eso implica, y era vital para nosotros conseguir los 3 puntos”, sostuvo.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por Copa Libertadores?

Luego de sufrir su tercera derrota en la Copa Libertadores 2025, Sporting Cristal deberá visitar a Palmeiras por la última jornada del torneo, con la obligación de conseguir un triunfo. Dicho encuentro se disputará el miércoles 28 de mayo de 2025 a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Allianz Parque, ubicado en São Paulo.

Actualmente, los dirigidos por Paulo Autuori no dependen de sí mismos, pues deben esperar a lo que haga Bolívar en casa del Verdão, y cómo lo hará en la fecha 6 en casa, donde recibirá a Cerro Porteño. Una victoria de los bolivianos en alguno de esos duelos podría dejar a Cristal fuera tanto de la Libertadores como de la Copa Sudamericana.