El brasileño Antonio Rizola continúa con su trabajo al mando de la selección peruana de vóley. A poco de disputarse la segunda final entre Alianza Lima y Regatas por la LPV, el estratega se animó a hablar sobre la realidad de este deporte en el país y los próximos torneos internacionales que se avecinan para todas las categorías.

Por otra parte, desde que asumió las riendas del combinado nacional a inicios del 2024, el experimentado estratega señaló que le llamó la atención que algunas jugadoras de clubes como Alianza Lima y la Universidad San Martín decidieran rechazar sus convocatorias.

DT de Perú revela qué jugadoras rechazaron su convocatoria a la selección

Al ser consultado sobre si le sorprendió que algunas voleibolistas se negaron a representar a la selección peruana, Antonio Rizola indicó que "en su cabeza no entra" que alguien decida no jugar por su país.

"Infelizmente, sí. No entra en mi cabeza que uno no quiera representar su país, por cualquier persona que sea. Mi país debe estar por delante de cualquier persona. No estoy obligado a ser amigo de ninguno, pero es representar a tu país. A mí me emociona representar a otro país. Representé a Colombia y ahora estoy en Perú, como invitado, y es un orgullo muy grande", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

"El año pasado, todas las que estuvieron convocadas fue porque aceptaron. Las que estaban en el grupo anterior y no aceptaron, yo no las convoqué. Solamente una de las que convoqué, Flavia Montes, vino, se presentó y después de dos días me dijo ‘tengo problemas personales y no quiero’. Yo respeto a todas, no voy a criticar a ninguna que no aceptó", agregó.

En ese sentido, el técnico brasileño indicó quiénes fueron las jugadoras de Alianza Lima y la San Martín no estuvieron presentes con el equipo mayor debido a situaciones personales.

"Del grupo que estaba trabajando regularmente, eran Maricarmen Guerrero (Alianza), Flavia Montes (San Martín), Ginna López (San Martín), Clarivett Yllescas (Alianza) y Esmeralda Sánchez (Alianza). Y cada una indicó un problema personal por el que no podían presentarse. Solo Esmeralda dijo que no quería presentarse antes de salir la convocatoria. A las otras yo las llamé, pregunté y me dijeron que tenían prioridades diferentes en ese momento. Por eso se quedaron fuera (...)", reveló.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Regatas la segunda final de la Liga Peruana de Vóley?

La segunda final entre Alianza Lima vs Regatas Lima se disputará este domingo 18 de mayo desde las 5.00 p. m. La sede de este decisivo cotejo será el Polideportivo de Villa El Salvador.