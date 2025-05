Alejandra Santana, con 1.86 metros y 17 años de edad, fue una de las jóvenes que más destacó en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley. Si bien la deportista del Deportivo Wanka tiene la nacionalidad venezolana, desde hace 5 años reside en territorio peruano y en varias ocasiones manifestó su deseo de representar a la Bicolor.

En medio de la primera final entre Alianza Lima vs Regatas Lima, se confirmó que la jugadora del elenco huancaíno y Milagros Hernández (bloqueadora del cuadro chorrillano) fueron convocadas a la selección venezolana.

¿Por qué Alejandra Santana no puede jugar por la selección peruana?

Hace algunos meses, Alejandra Santana reveló que estuvo entrenando con las menores de la selección peruana; sin embargo, no pudo continuar debido a que no cuenta con la nacionalidad. En ese sentido, el propio Gino Vegas, presidente de la FPV, reconoció que la intención era contar con ella para el Mundial sub-19.

"Yo no jugaba ningún deporte en Venezuela, recién empecé a jugar acá (Perú). Empezó como un hobbie, pero de ahí comencé a entrenar más y me profesionalicé. Me pidieron en Wanka, vine a probar y todo bien (...). Estuve 2 veces en la preselección, pero tuve que abandonarlo porque no soy nacionalizada", explicó la voleibolista en diálogo con La Cátedra Deportes.

En ese sentido, Vegas señaló que el no tener el DNI le impide representar a la selección peruana. Además, el directivo mencionó que se encuentran evaluando el tema para agilizar el proceso.

"Para tú representar a Perú tienes que tener los documentos de Perú, DNI, pasaporte y todo. Ella tiene un carnet de extranjería que la acredita como una extranjera legal en el país y tiene que esperar la mayoría de edad para que ella pueda optar por la nacionalidad peruana, ella cumple los 18 años en setiembre. Nosotros hemos intentado ver alguna fórmula que la pudieran nacionalizar antes, pero la ley es la ley (...). Nosotros tenemos interés porque tenemos el Mundial Sub 19 y ella podía ser parte de ese plantel, hoy día no lo puede hacer, incluso he hablado con la Confederación Sudamericana", indicó para Latina TV.

¿Cuándo es el Mundial de Vóley sub-19?

La próxima edición del Mundial Femenino de Vóley sub-19 se desarrollará en Serbia y Croacia entre 3 y 13 de julio del 2025. La selección peruana se ubica en el grupo C junto a sus pares de Estados Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú, España.