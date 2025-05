Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Real Madrid a partir del 1 de junio de 2025 y reemplazará a Carlo Ancelotti en el banquillo blanco. La salida del técnico italiano, quien asumirá la selección de Brasil, marca el fin de una era llena de éxitos y deja en sus manos la tarea de llevar al Real Madrid a nuevas victorias. En su lugar, el club eligió a alguien que conoce bien la casa, Xabi Alonso, quien llega con una propuesta fresca y con un estilo táctico ya probado durante su etapa en el Bayer Leverkusen.

Con un contrato de tres años, hasta 2028, Xabi Alonso tiene la misión de recuperar el dominio tanto en la Liga como en la Champions League. El equipo merengue buscará recuperar el nivel competitivo que le ha caracterizado en las últimas décadas, y el exmediocampista se presenta como el hombre indicado para hacerlo.

PUEDES VER: Carlo Ancelotti dejará de ser DT del Real Madrid tras el clásico ante Barcelona y revelan quien sería su seguidor

Xabi Alonso llega a Real Madrid en reemplazo de Carlo Ancelotti

Real Madrid tomó una decisión clave en su planificación para la temporada 2025-2026: Xabi Alonso será el nuevo entrenador del equipo. Según Fabrizio Romano, famoso por difundir información certera sobre el mercado de pases en Europa, el exfutbolista reemplazará el espacio que deja Carlo Ancelotti por los próximos tres años.

“Xabi Alonso al Real Madrid, here we go! Confirmado el anuncio y firmado el contrato de Xabi como nuevo entrenador hasta 2028. Plantilla lista, contrato firmado y contrato de tres años para Alonso con el Real Madrid, con planes de que debute en el Mundial de Clubes de la FIFA. Pronto se marcha Ancelotti, y luego la era Xabi”, señaló Romano en su cuenta de X.

A falta de oficialización, Fabrizio Romano anunció que Xabi Alonso ya es nuevo DT del Real Madrid. Foto: captura de X

Este anuncio llega en un momento crucial, tras la salida de Carlo Ancelotti, quien finaliza su ciclo en el club para asumir el cargo de seleccionador de Brasil. Este cambio generó gran expectativa en los seguidores madridistas, que ahora tienen la mirada puesta en lo que será la llegada de Alonso, un hombre que ya demostró su capacidad en el banquillo con el Bayer Leverkusen.

Alonso, exjugador del Real Madrid, es considerado uno de los entrenadores con mayor proyección del fútbol europeo. Su paso por la Bundesliga, donde consiguió éxitos notables, elevó su perfil como líder. Con una formación académica sólida y una gran comprensión del juego, se espera que su estilo de juego en el club español aporte frescura y eficacia.

¿Cuándo será el debut oficial de Xabi Alonso al frente de Real Madrid?

Xabi Alonso asumirá como nuevo entrenador del Real Madrid el próximo 1 de junio de 2025 y tendrá poco más de 15 días para trabajar con la plantilla previo a su debut en el banquillo merengue frente a Al Hilal por el Mundial de Clubes. El máximo ganador de la Champions League debutará en el torneo el próximo 18 de junio por el grupo H, el cual comparte con Pachuca de México y RB Salzburg de Austria.

Este importante torneo será una prueba de fuego para el estratega de 43 años, pues tendrá que dirigir un plantel golpeado tras quedar afuera de la Champions y perder el título de LaLiga y la Copa del Rey a manos del Barcelona. Asimismo, tendrá que ver los jugadores que llegarán y que se irán del club, con el objetivo de conformar una plantilla amplia que le permita competir en todos los frentes.