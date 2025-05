Martín Demichelis se va del Monterrey: ¿qué nombres suenan para reemplazar al DT de Rayados?

Martín Demichelis se convirtió en la primera víctima de la Liguilla MX 2025 luego que su equipo, el Monterrey, quedase eliminado por Toluca en los cuartos de final del Torneo Clausura el último sábado 10. Este fracaso, que se suma a la caída en la Concachampions 2025 ante Vancouver en octavos, hizo perder la paciencia a los dirigentes de Rayados, que ya andan en búsqueda de un nuevo director técnico.

La relación entre Demichelis y sus pupilos también venía trayendo problemas, como la discusión que habría tenido con el mediocampista Sergio Canales y resultó en una puerta de vidrio rota. Ahora, el cuadro regiomontano está mentalizado en su participación en el Mundial de Clubes 2025, donde debutará ante el inter de Milán el 17 de junio, por lo cual se piensa en opciones que hayan tenido cierta experiencia en Europa.

Las opciones para reemplazar a Demichelis como DT de Rayados

Una posible opción a DT de Monterrey que suena con fuerza en medios mexicanos es la de Xavi Hernández, ex jugador y entrenador del Barcelona, a quien se vio en la Sultana del Norte recientemente; aunque no se supo de reuniones con dirigentes de Rayados, el español declaró que buscaba un "reto" en el que lo dejaran trabajar a largo plazo.

En la interna del club, de acuerdo con el diario Marca, se ha hablado del argentino Hernán Crespo, quien dirigió al Modena una temporada y actualmente está sin equipo tras dejar al Al-Ain en 2024; Martín Anselmi, recordado por su paso con Cruz Azul en la Liga MX y que está a punto de quedar libre del Porto; y Pedro Caixinha, portugués con experiencia en Rangers y el fútbol mexicano, y que acaba de ser liberado por Santos de Brasil.

No obstante, también se habrían discutido nombres que no necesariamente han dirigido en Europa, pero que conocen en alto grado la Liga MX, como Jaime Lozano, exentrenador de la selección mexicana, y Fernando Gago, despedido de Boca Juniors tras caer en el superclásico argentino ante River y cuyo paso por el banquillo de Chivas no fue realmente grato para la afición rojiblanca.

Otros posible candidato, voceado por medios locales como ABC Noticias, sería Matías Almeyda, quien está por salir del AEK Atenas luego de 3 años en el fútbol griego. En cambio, las opciones que ya se han caído incluyen las de Julen Lopetegui, quien acaba de firmar por la selección de Qatar, y Domenéc Torrent, recién salido del Atlético San Luis pero que ya está en conversaciones con las Chivas, de acuerdo con As.