Por el extragame para determinar el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley, Regatas se impuso 3-0 a Universitario y ahora disputará, nuevamente, el título nacional ante Alianza Lima. El club chorrillano tiene entre sus filas a Shany Ayme Peña, quien hasta el año pasado estuvo en la 'U'. Tras el partido, Ayme destacó el triunfo del club chorrillano, pero también aprovechó en contar las rencillas que tiene con César Arrese, entrenador del elenco crema.

En una entrevista con 'La Cátedra Deportes', la voleibolista de 24 años señaló que este enfrentamiento ante Universitario se lo tomó como una revancha contra Arrese, con quien, según precisa, "tenía una cuenta pendiente". Asimismo, mostró su respeto y cariño por la 'U' y su afición.

Exjugador de Universitario apuntó contra César Arrese tras triunfo de Regatas

"Siento que esta temporada, y eso se debe también a que he jugado en la 'U', me representa mucho la garra. Sé lo que se siente jugar con una tribuna llena. Estoy muy feliz, este partido tenía que jugarlo así y así se dio. Tenía una cuenta pendiente con el profesor (César Arrese), no con el club, me enamoré de la 'U' cuando estuve ahí", sostuvo.

Ayme recordó a sus compañeros con aprecio y también contó que quedaron unos temas de ella con el estratega peruano, con quien finalmente no se solucionaron los problemas.

"(Tengo) un gran respeto a todas mis compañeras, su hinchada es espectacular, pero habían unos temas míos con el profesor. Para mí era una revancha. No se limaron asperezas", precisó.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs Regatas la final de la Liga Peruana de Vóley?

La primera final de la Liga Peruana de Vóley está programada para el domingo 11 de mayo a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). El encuentro de vuelta será el siguiente domingo 18 del mismo mes. En el caso de que haya un extragame, este juego se disputará el 25 de este mes.