Universitario de Deportes e Independiente del Valle empataron 1-1 por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2025. Tras este resultado, el entrenador del cuadro ecuatoriano, Javier Rabanal, analizó lo que sucedió en el campo del estadio Monumental, donde primero ellos abrieron el marcador a través de Spinelli y después los cremas empataron gracias a José Carabalí.

En conferencia de prensa, el entrenador español aseguró que si bien Universitario es especialista en ejercer mucha presión, no pasaron tantos apuros como esperaban: "En ese juego directo donde son especialistas y uno de los mejores equipos de la competición, no hemos sufrido tanto como cabría esperar".

¿Qué dijo el DT de Independiente sobre Universitario?

“Tenemos buen juego aéreo con Carabajal, pero sobre todo con Luis Zárate. Ahora, ¿quién es capaz de en 94 o 95 minutos de defender más de 30 pelotas largas? En algunas o no la vas a ganar, o vas a ganar la primera, pero no vas a ganar la segunda, porque arriba lo que ellos tienen también de delanteros son dos bestias, son muy fuertes y tú no puedes ganar el 100% de balones aéreos”, empezó declarando el entrenador de Independiente del Valle.

Luego, Javier Rabanal se refirió al juego del cuadro merengue: "Universitario alrededor de tu área te pone en una tensión continua. Son 95 o 96 minutos que cuando te despistes en una primera pelota o segunda pelota, te van a hacer gol".

Finalmente, reveló que no sufrieron como tenía en mente durante los 90 minutos en el Monumental: "Y hoy nos han hecho el gol en una pelota parada donde hay un tapadón de Villar y el rechazo que cae en uno de ellos, pero en ese juego directo donde son especialistas y uno de los mejores equipos de la competición, no hemos sufrido tanto como cabría esperar".

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

Tras la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, River Plate es líder del grupo B con ocho puntos, seguido de Independiente del Valle con cinco. En tercer lugar, se encuentra Barcelona SC con cuatro unidades, los mismos que Universitario.