Este martes 6 de mayo, Barcelona e Inter de Milán se medirán en el Estadio San Siro por la segunda semifinal de la Champions League 2024-2025. El Nerazzurri llega a este encuentro tras derrotar por la mínima diferencia a Hellas Verona por la Serie A de Italia, mientras que el conjunto culé viene de superar 2-1 al Valladolid por LaLiga de España. Este segundo partido que definirá el pase a la final de la Liga de Campeones se espera con mucha expectativa, sobre todo por el 3-3 en la ida en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Por el lado del Barcelona, se conoció que Robert Lewandowski viajará con el equipo, pero no será parte del equipo inicial. Como se sabe, el delantero polaco viene recuperándose de una lesión. Además, no podrá tener en sus filas a Koundé y Balde también por lesión. En el caso del Inter de Milán, Lautaro Martínez pudo entrenar con el equipo en las últimas horas, pero es duda si arranca en el once inicial. El Nerazzurri ya cuenta con la baja de Benjamin Pavard.

Alineaciones Barcelona vs Inter de Milán: formación posible del Barza

Barcelona: Wojciech Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Martínez, Martin, Frankie De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Ferrán Torres.

Alineaciones Barcelona vs Inter de Milán: posible formación del Nerazzurri

Inter de Milán: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries, Dimarco, Taremi y Thuram.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Inter de Milán?

El duelo entre Barcelona vs Inter de Milán está pactado para jugarse desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española e italiana).

¿Dónde ver Barcelona vs Inter de Milán?

En Sudamérica y Centroamérica, el choque entre Barcelona vs Inter de Milán será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En México y en Estados Unidos, el duelo iría por TUDN y Univisión.