Diego Martínez admitió que no sabe cuál será el sistema de juego de Paulo Autuori. Foto: composición de Sporting Cristal/Versus Py

El brasileño Paulo Autuori se reestrenará como DT de Sporting Cristal en el partido que el club rimense disputará ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. Uno de los factores que le podría jugar en contra es el poco tiempo que ha tenido para entrenar con sus nuevos dirigidos, por lo cual es posible que no haya llegado a plasmar de forma adecuada su sistema. En el bando contrario, sin embargo, no consideran que esta sería necesariamente una desventaja.

Para Diego Martínez, técnico del Ciclón, la dificultad de tener a Autuori como rival es que prácticamente tendrá que adivinar su esquema táctico. "Espero una final. Quizás el arranque del rival no ha sido el deseado, hay un cambio de entrenador que prácticamente no trabajó, entonces se hace en algún aspecto difícil imaginar el modelo, el sistema", sostuvo el estratega argentino en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Diego Martínez acerca de Paulo Autuori y Sporting Cristal?

Martínez agregó que el regreso del experimentado DT a La Florida podría brindarle "energías renovadas" al elenco cervecero para revertir la racha de resultados negativos que ha venido teniendo. Además, demostró estar al tanto de la actualidad en el cuadro rimense al comentar la lesión de Jesús Pretell, quien será una baja sensible.

"Hay que preparar quizás varios escenarios posibles, vienen con la lesión de un jugador importante como es Pretell, pero sin duda que la llegada de un entrenador habrá renovado energías y ellos vendrán a buscar hacer su trabajo. Tiene jugadores de selección, jugadores muy importantes", dijo.

No obstante, no todo fue cautela para Martínez, pues recordó que la obligación que tiene Cerro como equipo grande es salir a ganar ante cualquiera. "Para nosotros la obligación siempre es ganar, fuimos a Palmeiras a intentar ganar, analizando los contextos y viendo particularidades. Representamos a una institución muy importante de Sudamérica y siempre tenemos la obligación de ganar y mañana no será la excepción", sostuvo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará este jueves 24 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario paraguayo), en el estadio General Pablo Rojas, la Nueva Olla de Asunción.