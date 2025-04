El 'Tunche' Rivera se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes en el inicio de la temporada. A poco 'jugarse la vida' contra Barcelona SC en Copa Libertadores, desde diversos sectores se preguntan por qué el delantero no logra consolidarse como titular a pesar de sus recientes apariciones goleadoras.

En medio de este panorama, el exarquero Diego Penny se pronunció sobre el presente del atacante merengue y consideró que su suplencia se relaciona con su carácter.

Diego Penny explica por qué el Tunche Rivera es "eterno suplente" en Universitario

El ahora comentarista mencionó que el 'Tunche' Rivera debería cambiar su postura para ser titular en Universitario. "¿Sabes por qué el 'Tunche', a pesar de que la cantidad de goles que tiene, es el eterno suplente? Por la espalda que tiene, por lo bueno que es. El día que se ponga firme, el día que ponga cara de c***, el día que reniegue porque lo sientan va a cambiar la postura", indicó en el programa 'Denganche'.

Asimismo, el exportero de la selección peruana y Sporting Cristal señaló que si otro goleador tuviera los números de Rivera no estaría en el banquillo. "Es el jugador fácil de sentar. Cambia el nombre de Churín por la 'Pulga' (Ruidíaz). Si hace 5 goles, ¿no sería titular? El 'Tunche' es muy bueno, muy tranquilo y creo que a principios de año pensaron en él como un suplente de calidad (...)", agregó.

"El 'Tunche' se está convirtiendo en un personaje demasiado querido para los hinchas; entonces, él también valora eso. Si lo sientas, no pasa nada. No va a reaccionar de mala manera, no va a poner mala cara, es un gran profesional. Pero a otro jugador que lo sienten así, hace goles y todo, ya cambiaría la forma de pensar", concluyó.

¿Cuántos goles tiene el 'Tunche' Rivera con Universitario en el 2025?

José 'Tunche' Rivera participó en 10 partidos de Universitario (entre Liga 1 y Copa Libertadores), en los cuales logró anotar en 5 ocasiones.

¿A qué hora juega Universitario vs Barcelona SC?

El partido entre Universitario vs Barcelona SC, correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores, empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).