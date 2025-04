Una grave denuncia se cierne sobre la dirigencia de San Lorenzo, uno de los 'cinco grandes' del fútbol argentino. Un video de cámara oculta difundido por el programa TNL Denuncia de Canal 9 muestra al presidente del club cuervo, Marcelo Moretti, recibiendo fajos de billetes por 25.000 dólares de manos de una mujer, con el aparente propósito de arreglar el fichaje de un jugador de divisiones juveniles.

El primer material presentado es un audio donde presuntamente se oye a Moretti, elegido presidente de San Lorenzo en 2023 con el 36% de los votos, discutir el soborno. "Hablen como si esto fuera un negocio. Los chicos me dijeron ‘no sé qué, 25 mil dólares'. Hacé una cosa, para que los tipos vean, es chocante decir ‘Yo, el presidente’…". En eso, se escucha a una mujer, quien sería la madre del juvenil, decir: "No es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa. No es mi tema".

Acto seguido, de acuerdo al informe, la mujer propone al dirigente un pago de 10.000 dólares y este le solicita 25.000. La señora señala la posibilidad de entregar el dinero en dos partes, pero Moretti le reitera que "la idea es que estén antes" y la interlocutora insiste: "Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo…".

El video que incrimina a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

El programa también mostró un video en el que se aprecia a la mujer entregándole fajos de billetes a Moretti por un total de US$20.000, y este se los guarda en los bolsillos de su saco. La reunión tuvo como tercer participante a Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, quien fue retirado de su cargo este martes 22.

"Está desesperado por jugar… Yo quiero jugar a la pelota y si vos estás bien mamá, ya está, me dice", relata la mujer, y el mandamás del club le contesta: "Es que ese es el tema, porque se privan de hacer salidas de noche. Eso lo pierde".

La entrega de los US$5.000 restantes se aprecia en un segundo video, el cual comienza con el dirigente y la señora hablando del rendimiento del muchacho en inferiores. "Le hicieron un test físico. Todos bastante parejitos. Los mejores jugadores, que son los titulares, andan bien, pero no es que hay una diferencia abismal", sostiene Moretti. "¿O sea que ya se puso a la par?", interroga la madre, y el presidente responde: "Se está poniendo a la par, sí, igual que mi hijo". "Yo te pido que me lo fiches", reclama la invitada.

Hasta el momento, el club San Lorenzo no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta denuncia. Tampoco se conocen declaraciones al respecto del presidente Marcelo Moretti.