Universitario de Deportes aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley gracias a su ajustado triunfo frente a Rebaza Acosta. Más allá de la felicidad de las Leonas, existe mucha preocupación por el estado de la brasileña Elis Bento, quien sufrió una dura lesión en pleno partido.

Este suceso generó mucha indignación en el plantel merengue. Una de las que salió al frente fue Brenda Graff. La central argentina denunció la falta de una ambulancia en el Polideportivo de Villa El Salvador para trasladar a su compañera.

Brenda Graff denuncia falta de ambulancia tras lesión de Elis Bento

La voleibolista de Universitario de Deportes consideró como algo inaceptable lo acontecido con Elis Bento y la falta de atención médica. En ese sentido, mencionó que un camarógrafo fue quien traslado a la brasileña al hospital.

"Ojalá que lo de Elis no sea nada. Quiero aprovechar la situación que pasó porque el hecho de que no tuviéramos ambulancias para que la lleve es algo que no puede pasar en este tipo de eventos. Estamos expuestas todo el tiempo a que sucedan cosas. Quería agregar eso también del tema de la ambulancia. Hay un camarógrafo que creo que la llevó al hospital o la clínica o algo así", manifestó ante los medios de comunicación.

Por otra parte, Grafft se mostró contenta por la clasificación de la 'U' a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. "Muy feliz por lo que logramos. Es histórico, pero, más allá de eso, era el objetivo meternos entre las 4. Ahora, pensar en lo que viene y llegar hasta lo máximo que podamos", concluyó.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Así quedarán definidos los partidos de semifinales en la Liga Peruana de Vóley 2024-25.

San Martín vs Alianza Lima

Universitario vs Regatas Lima

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Los primeros partidos por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley se jugará el sábado 26 y domingo 27 de abril. La fecha exacta de cada cruce entre Alianza Lima y San Martín y Universitario y Regatas Lima aún no se ha definido, pero sí se tiene como días principales las mencionadas anteriormente.