Este martes 22 de abril, Universitario se mide a Barcelona SC en Guayaquil por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. El partido entre cremas y el Ídolo del Astillero se llevará a cabo en el Estadio Monumental Banco Pichincha, a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Los fanáticos de la 'U' podrán ver este enfrentamiento por ESPN y Disney Plus. En la previa de este duelo, los merengues confirmaron el regreso de Jorge Fossati luego de más de un año de haber sido campeones del torneo peruano. El DT uruguayo tendrá la difícil tarea de revertir el mal arranque de Universitario en Libertadores tras no sumar ningún punto. Eso sí, su rival de turno será complicado, pues el equipo de Segundo Castillo aún no conoce de derrotas y es segundo en su grupo.