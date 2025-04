Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO: a qué hora y dónde ver la vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

¿A qué hora juega Universitario vs Rebaza Acosta el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley? Las ‘Pumas’ y chalacas disputan el segundo partido de la llave este domingo 20 de abril de 2025 a las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador. Este encuentro se podrá ver en señal abierta por Latina TV y en cable por Movistar Deportes, medios que abrirán sus canales de YouTube para transmitir este partido. La República Deportes prepara una cobertura especial para que vivas todas las emociones del vóley peruano.

¿Cuándo juega Universitario vs Rebaza Acosta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

El esperado partido de vuelta entre Universitario vs Rebaza Acosta por los cuartos de final se disputará este domingo 20 de abril de 2025. El encuentro es parte de los playoffs de la temporada 2024-2025 de la Liga Peruana de Vóley, torneo que ha ido elevando su nivel competitivo y atrayendo más seguidores cada año. El duelo se desarrollará en el Polideportivo de Villa El Salvador, una de las sedes más importantes del campeonato y recinto habitual de este tipo de compromisos decisivos.

¿A qué hora juegan Universitario vs Rebaza Acosta?

El pitazo inicial del Universitario vs Rebaza Acosta está programado para las 5.00 p. m. (hora peruana). El nivel de la Liga Peruana de Vóley ha ido incrementando con el pasar de los años, algo que llamó la atención en otros países del continente, por ello, aquí te brindamos el cronograma en diversas partes de Latinoamérica y de España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (del lunes 21 de abril).

¿Dónde ver Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO?

La transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de Latina Televisión (canal 2) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). Ambos canales confirmaron la cobertura completa del evento, con previas, análisis y comentarios a lo largo de la jornada. El interés por esta competencia motivó a los medios a brindar una cobertura de primer nivel y destacar la importancia del desarrollo del vóley nacional y el papel protagónico que asumieron estas instituciones deportivas en el campeonato.

¿Cómo ver Universitario vs Rebaza Acosta ONLINE y GRATIS?

Para quienes prefieren seguir el partido vía streaming, hay varias alternativas. Latina Televisión transmitirá el partido gratuitamente a través de su canal de YouTube oficial, mientras que Movistar Deportes lo ofrecerá también en su canal de YouTube y en Movistar Play, disponible para clientes de la operadora.

Asimismo, La República Deportes hará una cobertura completa de este encuentro y te brindará contenido en tiempo real, para que estés al tanto de todas las incidencias. Aquí podrás conocer, con imágenes y videos, la previa y el minuto a minuto de este duelo que promete tener muchas emociones.

¿Cómo comprar entradas para ver Universitario vs Rebaza Acosta?

Las entradas para este crucial partido están disponibles en la plataforma Joinnus.com, con precios accesibles para todos los bolsillos. Los organizadores dispusieron distintas zonas dentro del Polideportivo de Villa El Salvador, con entradas desde S/ 20 hasta S/ 40 según la ubicación. A continuación, conoce los precios para que puedas adquirir tus boletos con anticipación:

General: 20 soles

Preferente sur: 30 soles

Preferente norte: 30 soles

Preferente oriente: 40 soles

Preferente occidente: 50 soles.

Resultados de los playoffs de la Liga Peruana de Vóley

Además del choque entre Universitario vs Rebaza Acosta, los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley continúan con otros partidos atractivos. En paralelo, Regatas Lima y Deportivo Soan disputan su pase a semifinales, en una llave igualmente disputada. Asimismo, Atlético Atenea vs San Martín y Círcolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima completan esta instancia del torneo.