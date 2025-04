Deyna Castellanos renuncia a la selección de fútbol de Venezuela por miedo a no poder reingresar a EEUU

En un contexto migratorio complicado para los inmigrantes en Estados Unidos, la futbolista venezolana Deyna Castellanos tomó una decisión que ha causado revuelo en el mundo del fútbol femenino. La atacante del Portland Thorns, una de las figuras más destacadas de la NWSL, decidió no participar en los últimos partidos de la selección nacional de Venezuela. Su motivo principal fue el temor a no poder volver a Estados Unidos, país donde reside y desarrolla su carrera profesional.

La situación migratoria en Estados Unidos impacta de manera particular a las jugadoras que cuentan con visados temporales, como es el caso de Deyna. La futbolista venezolana destacó que no se trata únicamente de su caso, sino que hay otras compañeras enfrentando circunstancias similares. Por su parte, su representante señaló que el principal desafío radica en la “falta de claridad” en el marco legal.

¿Por qué Deyna Castellanos decidió no unirse recientemente a la selección nacional de Venezuela?

La estrella del fútbol femenino venezolano explicó que su decisión se basó en el riesgo de no poder retornar a Estados Unidos, lo que comprometería su contrato con el Portland Thorns y su permanencia en la NWSL. “Puedo viajar a casa, pero no sé si podré regresar. Ese tipo de incertidumbre genera miedo, no solo en mí, sino también en otras jugadoras de la liga”, declaró Deyna Castellanos.

El temor surge a raíz de las nuevas medidas migratorias que la administración Trump. Aunque el Departamento de Estado aún no ha confirmado una lista oficial de países afectados, las filtraciones apuntan a que Venezuela podría ser incluida en una eventual prohibición migratoria. Este panorama llevó a Castellanos a renunciar temporalmente a representar a su país en los amistosos contra Panamá, decisión que califica como dolorosa pero necesaria para proteger su carrera en Estados Unidos.

Además, la atacante subrayó que quedarse le permitió continuar su desarrollo deportivo sin interrupciones. “Fue muy triste no poder acompañar a la selección nacional, pero elegí quedarme para seguir creciendo en la liga”, afirmó. Castellanos posee una visa P-1, destinada a atletas profesionales, la cual no garantiza el reingreso automático al país si se imponen nuevas restricciones migratorias.

¿Qué otras jugadoras también enfrentaron problemas relacionados con restricciones de viaje similares a los de Castellanos?

El caso de Deyna Castellanos no es aislado. Otras jugadoras internacionales que compiten en la NWSL también sufrieron las consecuencias del entorno geopolítico actual. Recientemente, la Federación de Fútbol de Zambia decidió no convocar a cuatro de sus futbolistas para unos partidos en China. Las jugadoras afectadas, incluyendo a Barbra Banda, Grace Chanda y Prisca Chilufya del Orlando Pride, así como Racheal Kundananji de Bay FC, no viajaron por temor a no poder regresar a territorio estadounidense debido a medidas de viaje más estrictas.

Reuben Kamanga, secretario general de la federación zambiana, confirmó que las ausencias se debieron a precauciones ante las nuevas disposiciones migratorias. Aunque no se detallaron las políticas específicas, el mensaje fue claro: el contexto actual complica la participación internacional de atletas que residen en EE.UU.

La preocupación también se extiende a otros aspectos del clima político estadounidense. La mediocampista canadiense Quinn, quien se identifica como no binaria y ganó oro olímpico con Canadá, decidió unirse a la nueva liga profesional de su país, la Northern Super League. Quinn reconoció que la atmósfera sociopolítica en Estados Unidos influyó en su decisión de dejar la NWSL. “Sería falso decir que no lo consideré. Ese factor pesó en mi evaluación sobre lo que está pasando allá”, confesó.

La NWSL, por su parte, ha manifestado su compromiso con las atletas internacionales. En un comunicado, expresó su intención de colaborar con FIFA, clubes, sindicatos y autoridades federales para encontrar soluciones a largo plazo que garanticen la participación de las jugadoras sin comprometer su bienestar ni su seguridad.