Muy malas noticias para inmigrantes en Chicago: cancelan el desfile anual del Cinco de Mayo por temor a redadas migratorias

ACLU Illinois provee guías legales y apoyo en casos de abuso por parte de autoridades migratorias. Foto: composición LR/AFP/Center for Immigration Studies.

Por primera vez en décadas, la emblemática celebración del Cinco de Mayo en el barrio de La Villita, al suroeste de Chicago, no se llevará a cabo. Organizadores del evento confirmaron la suspensión del desfile anual debido a un ambiente de creciente temor por posibles redadas migratorias por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.).

La cancelación se da en un contexto marcado por las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump y los rumores de una intensificación de las redadas en Illinois. “Algunos de ellos ni siquiera quieren ir a trabajar y otros han asumido un alto riesgo. Y, definitivamente, no hay mucho que celebrar”, afirmó Héctor Escobar, presidente de Casa Puebla Inc. y Cermak Road Chamber of Commerce Industry.

La cancelación se dio a conocer a inicios de abril de 2025, tan solo unas semanas antes del evento que tradicionalmente reúne a más de 100,000 personas en las calles de La Villita. Héctor Escobar también indicó “no queremos que haya ningún enfrentamiento ni que saquen a la gente del festival, desde el desfile hasta la custodia”.

La comunidad inmigrante en Chicago ha expresado su preocupación por la falta de garantías que les permitan celebrar sin el riesgo de ser víctimas de redadas. La decisión, aunque dolorosa, busca evitar situaciones de peligro para miles de familias. El evento, que incluía carros alegóricos, música en vivo, danza folclórica y comida típica mexicana, era uno de los más esperados por los inmigrantes de origen latino en la ciudad.

Redades del ICE aumentan en Chicago, Illinois

La principal razón detrás de la cancelación es el incremento de operaciones del ICE en zonas urbanas de Illinois, especialmente en comunidades de alta concentración migrante como La Villita y Pilsen. Aunque el gobierno federal no ha confirmado redadas específicas durante eventos públicos, el clima político ha generado un fuerte nivel de ansiedad.

Chicago ha vuelto a ser objeto de críticas por parte de Trump debido a su estatus de ciudad santuario. Este jueves, el presidente lanzó una nueva ofensiva contra las administraciones locales que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias, y advirtió que podrían perder financiamiento federal. En reacción casi inmediata, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó que continuará defendiendo a la comunidad inmigrante y no cederá ante las amenazas.

¿Por qué se celebra el Cinco de Mayo en Estados Unidos?

El Cinco de Mayo se celebra en Estados Unidos principalmente como una festividad cultural que honra el orgullo, la herencia y las contribuciones de la comunidad mexicoamericana. Aunque mucha gente cree que es el Día de la Independencia de México (que en realidad es el 16 de septiembre), el Cinco de Mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862.

En Estados Unidos, la celebración se popularizó especialmente a partir de la década de 1960 como símbolo del empoderamiento chicano, y con el tiempo se ha convertido en una ocasión para festejar la cultura mexicana con música, comida, bailes y desfiles —especialmente en ciudades con grandes comunidades latinas como Los Ángeles, Chicago y Houston.