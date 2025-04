Ya ha pasado casi un mes del partido entre Venezuela vs Perú por las Eliminatorias 2026 y los hinchas se siguen lamentando por la oportunidad que tenía La Bicolor de acercarse a la zona de repechaje al próximo mundial. Luego de haber perdido por 1-0 ante La Vinotinto, Paolo Guerrero no pudo controlar su enojo y declaró de manera tajante por permitir que se ponga terna arbitral chilena en un duelo decisivo por los 3 puntos.

Según pudo conocer La República, luego de que Paolo Guerrero explotara en Maturín, en la Federación Peruana de Fútbol no tomaron bien estas declaraciones y expresaron su malestar para con el goleador de La Bicolor, puesto que sienten que el 'Depredador' dejó mal a Agustín Lozano y a su directiva ante todo el continente. A raíz de ello, ¿podría peligrar su próxima convocatoria en el equipo de Óscar Ibáñez?

¿Paolo Guerrero podría dejar de ser convocado en Perú por incomodidad en la FPF?

El delantero de la selección peruana declaró furioso luego de la derrota ante Venezuela con un arbitraje polémico con terna chilena. "Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por argentina o uruguaya, no me jodan", expresó molesto Paolo Guerrero.

Poco después, La República pudo saber que si bien estas declaraciones llegaron a incomodar a los integrantes de la Federación Peruana de Fútbol, esto no afectará a una futura convocatoria del 'Depredador' por parte de Óscar Ibáñez. Los dirigentes dejarán trabajar con normalidad al profesor y dependerá de su nivel futbolístico para ser llamado a la selección peruana.

Óscar Ibáñez explicó por qué sigue convocando a Paolo Guerrero

Luego de ganar por 3-1 a Boliviar, el entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez, ofreció una rueda de prensa donde manifestó su alegría por el resultado y elogió el rendimiento de varios jugadores, destacando a Paolo Guerrero, quien había enfrentado cuestionamientos en los últimos meses.

“Lo que veo de Paolo es lo que ven todos. Está competitivo, está en Alianza, clasificó a la Copa Libertadores. Está jugando el torneo más importante de Sudamérica. Del profesional ni hablar. Siempre es un jugador muy profesional y es competitivo”, declaró el estratega de la ‘Bicolor’.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana será el 4 de junio ante la selección colombiana. Hasta el momento no se ha definido hora ni estadio; sin embargo, se podría jugar en Barranquilla, una plaza que La Bicolor consiguió 3 puntos de oro la última vez que fue a disputar por las Eliminatorias 2026. Luego, el equipo de Óscar Ibáñez recibirá en el estadio Nacional a Ecuador el 9 de junio.