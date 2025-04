El clásico entre Alianza Lima y Universitario dejó muchas repercusiones, y uno de los episodios que más dio que hablar fue el fuerte codazo de Paolo Guerrero sobre Williams Riveros. Un gesto que generó controversia no solo por la dureza del golpe, sino también por la forma en que el delantero justificó su acción. A raíz de este incidente, Reimond Manco, exjugador del cuadro ‘íntimo’, salió al frente para criticar las declaraciones que el ‘Depredador’ brindó después del partido.

Manco planteó una postura tajante ante la actitud de Guerrero, quien fue criticado por diversos personajes ante su insólita explicación de la jugada. Para el atacante, los defensas impactan sus caras con su codo, con el objetivo de que el árbitro lo amoneste y dispute condicionado el resto del partido.

¿Qué dijo Reimond Manco contra Paolo Guerrero tras justificar su codazo contra Williams Riveros?

Reimond Manco no tardó en manifestarse luego de que Paolo Guerrero defendiera su accionar en el clásico. El exjugador de Alianza Lima y actual panelista de podcast no se mostró conforme con la postura del delantero de la selección peruana, quien trató de minimizar la agresividad del codazo a Williams Riveros. Según Manco, este tipo de justificaciones no deberían salir de la boca de un líder, mucho menos de un capitán de la Bicolor.

“Esa fue una jugada muy polémica, creo que el árbitro sinceramente ni siquiera la revisó por ser Paolo Guerrero. Ahí te das cuenta que, si hubiese sido otro jugador, tranquilamente lo hubiese revisado y probablemente expulsado”, señaló ‘Rei’ en el programa ‘En caliente’, del canal de YouTube Conseñal TV.

Asimismo, apuntó a las declaraciones que dio Guerrero después del partido contra Universitario, donde intentó justificar la falta. “La declaración definitivamente fue desafortunada. En el mejor de los casos, mejor no digas nada”, agregó Manco.

¿Cuál fue la explicación de Paolo Guerrero por su falta en el clásico ante Universitario?

Lo que sacó de sus casillas a Reimond Manco fueron las palabras de Paolo Guerrero al culminar el duelo contra Universitario. En su intento por explicar la jugada en la que le propinó un duro golpe a Williams Riveros en el rostro, el goleador dio una insólita justificación que dio mucho de qué hablar tanto en redes sociales como en programas de TV.

“A mí me saca una amarilla, ojalá puedan analizarlo. Últimamente, los zagueros, cuando yo salto, obviamente no lo voy a hacer recto, tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado”, aseguró Guerrero.

“Eso tienen que verlo porque me parece injusto. Yo no abro los brazos arriba, pero ellos ponen la cara y es un poco injusto. Entonces, ¿no salto y le dejo que se lleve la pelota o que la cabecee? Yo voy a disputar la pelota, pero ellos ponen la cara ahí para que me saquen amarilla y yo jugar el partido condicionado”, sostuvo en delantero.