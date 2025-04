¿A qué hora juega Colo Colo vs Fortaleza EN VIVO y dónde ver ONLINE el partido por el grupo E de la Copa Libertadores 2025?

¿A qué hora juega Colo Colo vs Fortaleza por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2025? El ‘Cacique’ recibe al Leão do Pici en el Estadio Monumental David Arellano este jueves 10 de abril de 2025 desde las 8.00 p. m. (hora de Chile) y las 9.00 p. m. (hora de Brasil), en un duelo perteneciente a la fecha 2 del grupo E del torneo. ESPN se encargará de la transmisión del partido para todo el continente, mientras que Disney Plus lo hará en streaming. Por su parte, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del duelo totalmente gratis.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fortaleza por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Colo Colo y Fortaleza, correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores 2025, se disputará este jueves 10 de abril de 2025. El estadio Monumental de Santiago será el escenario de este enfrentamiento, que será clave para determinar cómo se posicionan ambos equipos en su grupo. Los ‘Albos’ llegan de un empate en su visita a Atlético Bucaramanga, mientras que los brasileros fueron goleados en casa por Racing.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Fortaleza?

Colo Colo vs Fortaleza será transmitido en vivo a las 8.00 p. m. (hora local en Chile), mientras que en Brasil podrán vivir el duelo desde las 9.00 p. m. Los seguidores de ambos clubes no querrán perderse un minuto de la acción, por lo que a continuación te brindamos un listado con los horarios para diferentes países de Latinoamérica y España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.30 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del viernes 11 de abril).

¿Dónde ver Colo Colo vs Fortaleza EN VIVO?

El encuentro entre Colo Colo y Fortaleza será transmitido por la señal de ESPN, que se encargará de llevar este partidazo a todos los rincones del continente. Si no quieres perderte el duelo, sintoniza el popular medio deportivo en todas las operadoras de televisión.

¿Cómo ver Colo Colo vs Fortaleza ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que desean ver el encuentro de manera online, ingresa a la aplicación de Disney Plus, plataforma de streaming que cuenta con toda la parrilla de programación de ESPN. Cabe destacar que el servicio no es gratuito, por lo cual deberás de suscribirte a uno de los planes que pone a tu disposición.

En el caso de que desees seguir el Colo Colo vs Fortaleza gratis, podrás hacerlo por la página de La República Deportes, que te brindará información de primera mano de todo lo concerniente al partido. Aquí tendrás imágenes y videos para que vivas el compromiso desde la previa hasta el minuto a minuto.

Colo Colo vs Fortaleza: alineaciones probables

Colo Colo: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro; Claudio Aquino, Lucas Cepeda, Javier Correa.

Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro; Claudio Aquino, Lucas Cepeda, Javier Correa. Fortaleza: João Ricardo; Titi, Benjamin Kuscevic, David Luiz; Yago Pikachu, Zé Welison, Emmanuel Martínez, Lucas Sasha, Diogo Barbosa; Marinho, Juan Martín Lucero.

Colo Colo vs Fortaleza: historial

El historial entre ambos equipos es limitado, ya que este es solo el tercer enfrentamiento entre Colo Colo y Fortaleza en la Copa Libertadores. En su primer encuentro, jugado en Brasil, el ‘Cacique’ logró llevarse los tres puntos tras ganar 2 a 1. En el segundo duelo, jugado también por el torneo continental de 2022, Fortaleza obtuvo su revancha y ganó 4 a 3 de visita.

Colo Colo vs Fortaleza: pronóstico

Si bien Colo Colo juega en casa y cuenta con el respaldo de su afición, Fortaleza es un equipo complicado que sabe cómo aprovechar los errores rivales. Por ese motivo, el pronóstico es ajustado, pero a favor de los ‘Albos’. Conoce cuánto pagan las casas de apuestas para este importante duelo: