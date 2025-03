Colo Colo vs Atlético Bucaramanga EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el grupo E de la Copa Libertadores 2025?

¿A qué hora juega Colo Colo vs Atlético Bucaramanga por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores 2025? El ‘Cacique’ visita tierras cafeteras este martes 1 de abril de 2025 para enfrentar a los ‘Búcaros’ en el Estadio Américo Montanini desde las 7.30 (hora colombiana) y las 9.30 p. m. (hora de Chile). ESPN y Disney Plus emitirán el duelo para todo el continente, mientras que Chilevisión lo hará para el país sureño. Asimismo, La República Deportes te traerá toda la información de forma gratuita, para que puedas disfrutar las incidencias del partido.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Atlético Bucaramanga por la Copa Libertadores 2025?

El enfrentamiento entre Colo Colo y Atlético Bucaramanga está pactado para el martes 1 de abril de 2025, fecha en la que ambos equipos debutarán en la fase de grupos. El duelo corresponde al grupo E, que también integran Fortaleza y Racing, quienes también iniciarán sus caminos en la competición. Esta primera jornada será clave para comenzar con el pie derecho y tomar ventaja en la tabla.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Atlético Bucaramanga?

El compromiso entre Colo Colo vs Atlético Bucaramanga se jugará a las 7.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que en Chile iniciará a las 9.30 p. m., horario oficial de inicio confirmado por la CONMEBOL. En otras zonas de Latinoamérica como en España, el partido tendrá un horario diferente, los cuales te detallamos a continuación:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (del miércoles 2 de abril).

¿Dónde ver Colo Colo vs Atlético Bucaramanga EN VIVO?

La transmisión oficial del partido estará a cargo de ESPN, canal que posee los derechos del torneo para toda Sudamérica. En el caso de Chile, también se podrá seguir el encuentro a través de Chilevisión, en señal abierta. De esta manera, los hinchas de Colo Colo tendrán diversas alternativas para seguir cada minuto del estreno por la fecha 1 del grupo E.

¿Cómo ver Colo Colo vs Atlético Bucaramanga ONLINE y GRATIS?

Para los fanáticos que desean ver el duelo vía streaming, la plataforma Disney Plus (con suscripción Premium) será la opción oficial para seguir el partido en vivo. Este servicio permite acceder desde computadoras, smartphones o Smart TVs. No se recomienda utilizar enlaces no autorizados, ya que pueden poner en riesgo la seguridad del usuario y no garantizan una buena calidad de imagen.

Por su parte, La República Deportes realizará una cobertura especial para que puedas informarte sobre este partido de forma totalmente gratuita. Aquí conocerás todos los detalles del enfrentamiento, desde la previa hasta el minuto a minuto, con imágenes y videos para una mejor experiencia.

Colo Colo vs Atlético Bucaramanga: pronóstico

El análisis previo señala a Colo Colo como favorito para llevarse los tres puntos, pero con una diferencia corta respecto a su rival. Según el análisis de Forebet, página experta en predicciones deportivas, los chilenos tienen 37% de probabilidades de llevarse el triunfo, mientras que Atlético Bucaramanga cuenta con 35% de posibilidades. El empate es el resultado con menores opciones de concretarse, al tener 28% de opciones.