Diego Rebagliati confesó en el programa Los Reba el motivo por el que Raúl Ruidíaz y Sporting Cristal no llegaron a un acuerdo final para que el delantero peruano concrete su llegada al conjunto rimense. Según declara el comentarista deportivo, es porque la 'pulga' no "les sirve en el proyecto", ya que es un jugador que no se podrá vender a futuro y no generará ingresos.

Recordemos que la hinchada rimense no pasa por un buen momento en temas futbolístico y con su hinchada. A pesar de lo que viene ocurriendo, los dirigidos por Guillermo Farré lograron hacer un excelente partido ante Palmeiras en su debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, no sirvió de mucho, ya que perdieron un punto de local al último minuto del partido.

¿Por qué no llegó Ruidíaz a Sporting Cristal, según Rebagliati?

Según informa Diego Rebagliati, Raúl Ruidíaz tuvo la oportunidad de fichar por Sporting Cristal, pero la dirigencia no concretó su llegada porque no les servía en el proyecto, ya que por su edad no iba a poder ser vendido y generar mayores ingresos más adelante.

"No han terminado de reforzar al equipo de una forma adecuada, porque no son capaces de entender, y acá no solo hay un error en término de estrategias, pero no ponen más dinero por Raúl Ruidíaz, porque les parece que es un jugador que después no se pueda vender. Entonces no les sirve en el proyecto. Si Ruidíaz tuviera 25 años, lo traen de todas maneras", explicó Diego Rebagliati en el programa Los Reba de YouTube.

¿Dónde está jugando Raúl Ruidíaz ahora?

Tras varias negociaciones, Raúl Ruidíaz se convierte en el nuevo fichaje de Atlético Grau, descartando su posible incorporación a Ayacucho FC, como se había especulado recientemente. La ‘Pulga’ fue vinculada con los ‘Zorros’, equipo en el que milita su hermano, lo que habría cumplido un anhelo familiar de su madre. Sin embargo, el delantero tomó la decisión de cambiar de rumbo y trasladarse al norte del país debido a modificaciones en los términos de su acuerdo inicial, lo que generó su desacuerdo. En su nuevo club, Ruidíaz será nuevamente dirigido por Ángel Comizzo.