Sporting Cristal no pudo celebrar en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores y perdió 3-2 ante Palmeiras en el Estadio Nacional. Los rimenses, que estuvieron hasta dos veces abajo en el marcador, supieron remar desde abajo y lograron empatar el encuentro gracias a los golazos de Jesús Pretell y Martín Távara. Sin embargo, sobre los descuentos, el colombiano Richard Ríos aparecería con un cabezazo para darle los tres puntos al Verdao.

Tras este resultado, Sporting Cristal quedó en la tercera casilla de la tabla de posiciones del grupo G y tendrá un duro rival en la siguiente fecha, pues visitará al Club Bolívar en la altura de La Paz que viene de perder 4-2 ante Cerro Porteño en Paraguay. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este partidazo por la segunda jornada de la fase de grupos.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Bolívar por la Copa Libertadores 2025?

El duelo entre Sporting Cristal vs Bolívar por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de abril.

¿A qué hora jugarán Sporting Cristal vs Bolívar por la Copa Libertadores?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Bolívar está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora boliviana).

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Bolívar por la Copa Libertadores?

La transmisión del Sporting Cristal vs Bolívar por la segunda fecha de la fase de grupos estará a cargo de la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. De momento no hay está confirmado cual de todos los ESPN pasará el choque.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Bolívar?

Sporting Cristal vs Bolívar se verán las caras en el Estadi Hernando Siles, que está ubicado en el centro del barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz y que tiene una capacidad para 41.143 espectadores, además de que el recinto está ubicado a 3.577 metros sobre el nivel del mar.

Tabla de posiciones del grupo G de la Copa Libertadores