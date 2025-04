Universitario tuvo un traspié en su debut en la Copa Libertadores 2025 y perdió 1 a 0 contra River Plate en el Estadio Monumental. Este cotejo dejó a los hinchas de la ‘U’ insatisfechos, especialmente por la actuación de Diego Churín, uno de los nuevos fichajes del cuadro de Ate, quien no logró impactar en el juego. La situación se complica aún más con el próximo clásico contra Alianza Lima, donde la presión sobre el equipo aumentará.

Frente a esta situación, Diego Rebagliati, en su programa ‘D&T’, no escatimó en críticas hacia el atacante argentino y señaló que su rendimiento no justifica su presencia en el equipo. La falta de efectividad del delantero argentino generó dudas sobre su capacidad para cumplir con las expectativas de la hinchada crema.

El rendimiento de Diego Churín en la Copa Libertadores

Diego Churín, quien llegó como refuerzo a Universitario a inicios de 2025, no logró destacar en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. A pesar de completar 55 minutos en el campo, su desempeño fue criticado por no ganar balones en disputa y por no generar peligro en la portería rival. Ante ello, Diego Rebagliati comparó su actuación con la de Diego Dorregaray, otro delantero que no logró dejar huella en el club.

“Esa insistencia de la ‘U’ por las características del ‘9’, un ‘9’ grande, como fue Dorregaray el año pasado, a lo mejor Churín es un poco mejor, hablo de las características, de tener un ‘9’ grande con juego aéreo. No me da para juzgarlo, Dorregaray estuvo seis meses, Churín recién empieza, si me preguntas ahorita, no me gusta ninguno de los dos”, indicó el comentarista deportivo.

“La característica es clara del ‘9’ que están buscando. Están buscando una alternativa a los delanteros que tiene, que son el ‘Tunche’, Flores y Valera, un delantero más fuerte, más grande, que tenga juego aéreo. Pero uno ve jugar a Churín y cada día se hace menos entendible por qué no está Ruidíaz. Ya está en Grau, es insólito”, agregó.

Raúl Ruidíaz se convirtió en tendencia tras derrota de Universitario

Pero Diego Rebagliati no fue el único que criticó con dureza a Diego Churín, pues los propios hinchas de Universitario sienten que no es el delantero que el equipo necesita. Incluso, después de la pobre actuación del argentino contra River Plate, más de uno pidió el fichaje de Raúl Ruidíaz, quien acaba de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Grau.

“Hoy mismo llamo a Ruidíaz para que hable bien y claro. Lo de Churín no va a mejorar, no está para este estilo de juego”, “Mañana mismo tiene que firmar Raúl Ruidíaz, ya luego veremos a quién sentamos”, “Papelón, gracias Bustos y gracias Ferrari. Se los dije, por no traer a Ruidíaz, comerse su orgullo y encima guardar gente”, “Me imagino que Barreto llamó a Ruidíaz ni bien terminó el partido, ¿no?”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.