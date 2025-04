Alianza Lima no pudo celebrar ante su gente y debutó con una dura derrota ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Luego de haber superado tres rondas y seis partidos previos, los íntimos accedieron a la fase de grupos, donde quedaron emparejados con el Gumarelo, Talleres de Córdoba y Sao Paulo. Sin embargo, cayeron por la mínima diferencia y empiezan a complicarse de cara a una posible clasificación a la siguiente ronda.

En la previa de este encuentro, los hinchas blanquiazules confiaban en su equipo y creían que podían sacar una victoria, pero se dieron un duro golpe, pues los dirigidos por Néstor Gorosito apenas pudieron reaccionar. A continuación trataremos de explicar algunas razones del porqué Alianza Lima no sumó sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Falta de ritmo tras 20 días de descanso

El último partido oficial que jugó Alianza Lima fue el pasado 11 de marzo en el empate ante Deportes Iquique que significó la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores. Desde ese momento, los blanquiazules tuvieron un merecido descanso para recuperarse tras la seguidilla de partidos que habían tenido entre la Liga 1 y el torneo internacional.

Sin embargo, durante todo este tramo, no planificaron un partido amistoso para darle ritmo a sus jugadores, pues de los convocados a la selección peruana, solo Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Renzo Garcés vieron acción, mientras que ante ADT en Tarma, solo Alan Cantero y Fernando Gaibor viajaron con la mayoría de suplentes y juveniles para afrontar el compromiso por el Apertura.

Entonces, el resto de futbolistas que son habituales titulares estuvieron un poco más de 20 días sin actividad profesional como Hernán Barcos, Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo, Erick Noriega, Pablo Lavandeira, entre otros. Esto mermó bastante el ritmo del equipo, pues en la cancha se vio a un equipo bastante inconexo y completamente diferente al que había jugado en los partidos de la fase previa de la Copa Libertadores.

Sergio Aquino le ganó el duelo a Néstor Gorosito

Una de las claves de la victoria de Libertad fue que su entrenador, Sergio Aquino, le ganó el duelo de pizarras a Néstor Gorosito. Durante los 90 minutos, Kevin Quevedo y Eryc Castillo, los llamados a ser los jugadores capaces de hacer daño al rival, no pudieron generar peligro y tampoco tuvieron oportunidades para encarar 1 vs 1.

Los laterales Ramírez y Espinoza realizaron un tremendo trabajo, sumado a Melgarejo y Franco, quienes hacían los relevos respectivos por sus bandas y no solo tapaban a los mencionados antes, sino que también complicaron a Miguel Trauco y Guillermo Enrique. Precisamente el 'Genio' tuvo muchos problemas en el encuentro y fue uno de los puntos más flojos del partido.

Pero eso no fue todo, pues tanto Hernán Barcos como Paolo Guerrero fueron bien controlados. Los centrales Viera y Giménez se 'almorzaron' a ambos atacantes, no les dieron espacio para que se asocien, no los dieron espacio y sacaron todos los balones aéreos. Complementando esto, Caballero y Sanabria se comieron el mediocampo. Dejaron libre a Ceppelini para que conduzca con tranquilidad y tapaban a los demás compañeros para que el uruguayo se sienta solo y no pueda resolver con tranquilidad.

Finalmente, el equipo de Néstor Gorosito mostró una de sus peores versiones en lo que va de la temporada, pues no solo perdieron el partido, sino que los jugadores no tuvieron capacidad de reacción, se vieron ampliamente superados y tampoco crearon situaciones de gol. Cosas que deberán corregir de cara al clásico ante Universitario y su visita ante Sao Paulo por la Copa Libertadores.