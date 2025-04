Alianza Lima sufrió una dura caída ante Libertad por el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo blanquiazul no pudo encontrar forma de generar peligro al cuadro paraguayo. En una de las pocas ocasiones que llegaron, los visitantes marcaron el único gol del partido tras vencer a Guillermo Viscarra en el segundo tiempo.

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito declaró su incomodidad con la Conmebol por no brindar la igualdad de condiciones a Alianza Lima con los demás equipos, ya que jugar con futbolistas que estuvieron en capilla no les favorece en absoluto. El argentino expresó su fastidio a los periodistas en el estadio Alejandro Villanueva.

Néstor Gorosito critica a la Conmebol por desigualdad en la Copa Libertadores

Al entrenador de Alianza Lima le pareció descabellado que la Conmebol contabilice la cantidad de tarjetas amarillas acumuladas en los partidos anteriores por Copa Libertadores. Debido a que ellos disputaron 6 duelos consecutivos, 'Pipo' señala que no llegan igual de condiciones con los demás que ya estuvieron clasificados a la fase de grupos.

"Jugamos 6 partidos antes de los equipos que estaban clasificados. Traemos el arrastre de las tarjetas amarillas. No lo considero justo, la verdad. Jugamos 6 partidos y contra gente que no tiene amarilla porque no jugaron, entonces no lo considero una cosa justa", declaró 'Pipo' Gorosito en la rueda de prensa luego del partido de Alianza Lima vs Libertad.

Néstor Gorosito se enfocará en el clásico del día sábado

Asimismo, cuando se le consultó sobre su duelo ante Sao Paulo en Brasil, el director técnico argentino señaló que no está pensando en eso, ya que primero tiene que disputar un duro partido ante Universitario de Deportes el día sábado 5 de abril.

"Primero tenemos nosotros a Universitario, que es nuestro clásico rival el sábado otra vez en nuestra cancha. No estoy pensando sinceramente de lo que pueda pasar después. Nosotros tenemos que jugar ahora, inmediato, y eso es Universitario", añadió el entrenador argentino.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Libertad?

Alianza Lima debutó con una derrota de 1-0 frente a Libertad en la primera jornada de la Copa Libertadores 2025, en el estadio Alejandro Villanueva. El rendimiento de los blanquiazules estuvo por debajo de lo esperado, generando pocas oportunidades claras de gol y recibiendo el único tanto del partido a los 51 minutos, obra de Gustavo Aguilar. Aunque el equipo paraguayo terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Hugo Martínez, los dirigidos por Néstor Gorosito no lograron igualar el marcador. Su próximo desafío será enfrentar a Sao Paulo en el estadio Morumbí.