Atlético de Madrid vs Barcelona protagonizarán un partidazo por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024-25. Luego de igualar 4-4 en el encuentro de ida, los colchoneros recibirán a los azulgranas en el Riyadh Air Metropolitano con el objetivo de conseguir un triunfo y llegar a su única final disponible en lo que resta de la temporada, pues han quedado fuera los otros torneos y están lejos del primer lugar en LaLiga.

Barcelona, por su parte, querrá llegar a una nueva final y buscar su segundo título, pues ya vencieron al Real Madrid en la Supercopa de España. Pero eso no es todo, pues los dirigidos por Hansi Flick todavía siguen con vida en la Champions League y son los líderes absolutos del torneo local.

PUEDES VER: Canal confirmado Atlético Madrid vs Barcelona por la semifinal de Copa del Rey 2025

En la siguiente nota podrás revisar las alineaciones que pondrán Atlético de Madrid y Barcelona para buscar el pase a la gran final.

Atlético de Madrid vs Barcelona: alineación de los colchoneros

Diego Simeone no podrá contar para este partido con Koke y Ángel Correa. El primero se encuentra lesionado, mientras que el argentino quedó suspendido por cinco fechas, pero sí podrá contar con la vuelta de Le Normand, quien aguardará en el banco de suplentes.

Musso; Llorente, Giménez, Lenglet, Reinildo; Giuliano, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Julián.

Barcelona vs Atlético de Madrid: alineación de los azulgranas

Hansi Flick por su parte, no guardará a sus futbolistas y pondrá a lo mejor que tiene, siendo Raphinha la pieza fundamental, pues no disputó los últimos partidos ligueros y se encuentra en óptimas condiciones. Eso sí, el alemán no podrá contar con Dani Olmo, Marc Casadó, Christensen, Ter Stegen y Marc Bernal.

Szczesny; Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona?

El partidazo entre Atlético de Madrid vs Barcelona está pactado para este miércoles 2 de abril a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y podrá verse a través del canal América TV en señal abierta para nuestro país.