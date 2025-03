Canal confirmado Atlético Madrid vs Barcelona por la semifinal de Copa del Rey 2025

Partidazo a la vista. Atlético Madrid visitará a Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2025. En el encuentro de ida, los Colchoneros y los Culés empataron 4-4 y todo se definirá en este segundo cotejo, que promete estar lleno de goles. Pedri, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Robert Lewandowski anotaron para la visita, mientras que Julián Álvarez, Griezmann, Marcos Llorente y Alexander Sørloth marcaron para los azulgranas.

El equipo de Hansi Flick llega entonado tras golear 4-1 a Girona por LaLiga de España. Barcelona es el único equipo que mantiene su invicto en este 2025. Atlético Madrid, por su parte, viene de un duro empate ante Espanyol en calidad de visita por el campeonato doméstico. Los de Simeone no la pasan bien en este tramo de la temporada y buscarán seguir con vida en este torneo.

PUEDES VER: Árbitro metió temible patada de lucha libre para evitar ser agredido y partido se suspendió en la Copa Perú

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Barcelona?

El cotejo entre Atlético Madrid vs Barcelona por la vuelta de la Copa del Rey 2025 está programado para jugarse a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora de España).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona?

En territorio peruano, el duelo entre Atlético Madrid vs Barcelona por el pase a la final del Copa del Rey 2025 será transmitido por la señal de América TV y la plataforma streaming América TV GO. En Sudamérica, el compromiso estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO).

Atlético Madrid vs Barcelona: historial reciente

De los últimos 5 cruces, entre LaLiga de España y la Copa del Rey, Barcelona lidera las estadísticas con 3 triunfos, mientras que Atlético Madrid solo registra una victoria.