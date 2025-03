Derrick Cuevas vs Brian Norman Jr. EN VIVO, título welter OMB: ¿a qué hora pelean y cómo ver el combate en Puerto Rico y USA?

No te pierdas de la pelea de Derrick Cuevas vs Brian Norman Jr. EN VIVO HOY, 29 de marzo. El puertorriqueño intentará adjudicarse el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (OMB) en horas de la noche. No obstante, el oriundo de Estados Unidos no quiere decepcionar a su público en Las Vegas.

Descubre los horarios y canales que pasarán la pelea a 12 rounds entre Derrick Cuevas vs Brian Norman Jr. EN VIVO. La cartelera principal la protagonizan el boricua y su colega de Norteamérica.

Derrick Cuevas vs Brian Norman Jr. EN VIVO: ¿a qué hora pelean por el título welter de la OMB?

A partir de las 10.00 p. m. de Puerto Rico y el este de los Estados Unidos, Derrick Cuevas vs Brian Norman Jr. van a pelear hoy, sábado 29 de marzo. Chequea el listado completo de horarios:

Puerto Rico, Estados Unidos (Miami, Nueva York): 10.00 p. m.

México (centro), Nicaragua: 8.00 p. m.

México (Pacífico), Estados Unidos (Denver): 7.00 p. m.

Estados Unidos (Las Vegas, Los Ángeles): 6.00 p. m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Derrick Cuevas vs Brian Norman Jr. EN VIVO?

A través de ESPN, ESPN+ y ESPN Deportes podrás ver la pelea en Puerto Rico y Estados Unidos.