Edgar Berlanga vs Jonathan González-Ortiz EN VIVO: horario y dónde ver en Puerto Rico la pelea de peso supermediano

La pelea de Edgar Berlanga vs Jonathan González-Ortiz será la primera de 'The Chosen one' tras su derrota contra Canelo. Foto: DAZN

Edgar Berlanga vs Jonathan González-Ortiz EN VIVO chocan HOY, sábado 15 de marzo, en una pelea de box a 10 asaltos de peso supermediano en el Caribe Royale de Orlando, Florida (Estados Unidos) a partir de las 10.00 p. m. (hora de Puerto Rico). 'The Chosen One', que llega de su primera derrota profesional y nada menos que ante el 'Canelo' Álvarez, busca recuperar terreno ante otro boricua de prometedor desempeño.

Con un récord de 22 victorias y 1 derrota, Berlanga busca recuperar su posición en el ranking de la OMB después de su reciente caída ante Álvarez. Su oponente, González-Ortiz, llega con un récord invicto de 20-0-1, pero su falta de experiencia en grandes escenarios ha generado críticas. La República Deportes te llevará todos los pormenores de este intenso combate con la transmisión de DAZN ONLINE.

¿A qué hora pelea Edgar Berlanga vs Jonathan González-Ortiz?

La velada en Orlando iniciará alrededor de las 7.00 p. m. (hora puertorriqueña), mientras que el pleito entre Edgar Berlanga vs Jonathan González-Ortiz arrancaría aproximadamente en los siguientes horarios:

Puerto Rico , EE. UU. (Nueva York, Orlando), Venezuela, Rep. Dominicana, Bolivia: 10.00 p. m.

, EE. UU. (Nueva York, Orlando), Venezuela, Rep. Dominicana, Bolivia: 10.00 p. m. México (centro), Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica: 8.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

Panamá, Perú, Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 3.00 a. m. (domingo 16 de marzo).

¿Dónde ver la pelea de Berlanga vs González EN VIVO?

La pelea entre Edgar Berlanga vs Jonathan González-Ortiz no será transmitida de forma gratuita. Los aficionados podrán seguir el combate en vivo a través de la plataforma de streaming paga DAZN, que emitirá la velada a nivel mundial.

¿Cómo llegan Edgar Berlanga y Jonathan González a la pelea de hoy?

Originalmente, el combate tendría en juego el título norteamericano OMB del peso supermediano, pero Berlanga no cumplió con el peso exigido, ya que sumó 169,7 libras contra las 167,4 de su rival. 'The Chosen One' busca reafirmar su lugar en el boxeo tras su derrota ante Saúl 'Canelo' Álvarez, que tratará de demostrar fue solo un tropiezo en un recorrido profesional impecable.

Del otro lado, el 'Mantequilla' ha sido puesto en duda por la falta de rivales de peso en su trayectoria. Marc Farrait, entrenador de Berlanga, asegura que la pelea no se extenderá más allá de tres asaltos: “Acabamos de salir de una pelea con Canelo. Sin faltar al respeto, pero este chico (González-Ortiz) ni siquiera debería estar en el ring con Edgar”, sostuvo.