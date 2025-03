Próximo juego de Venezuela por las Eliminatorias 2026: ¿cuándo y dónde ver a la Vinotinto contra Bolivia?

El juego de Venezuela vs Bolivia se disputará recién en el mes de junio. Foto: AFP

La fe no se le acaba a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Luego de su triunfo por 1-0 ante Perú, la Vinotinto mira con esperanza su próximo reto, que será nuevamente como local y esta vez ante Bolivia, otro rival directo en la carrera al repechaje. Aquí te contamos cuál es la fecha, lugar y canales donde podrás ver este duelo a todo o nada.

Tras derrotar a Perú, Venezuela se ubica en el puesto 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, un punto por encima de Bolivia, que empató sin goles ante Uruguay. Ahora, la misión es mantener esta posición de privilegio en una lucha por la repesca que va tomando forma.

¿Cuándo juega Venezuela vs Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El partido de Venezuela vs Bolivia está programado para disputarse el miércoles 4 de junio, como parte de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, aunque es posible que se traslade a una fecha cercana. El horario también está por confirmarse oficialmente.

¿Dónde juega Venezuela vs Bolivia por las Eliminatorias?

El compromiso de Venezuela vs Bolivia se disputará en territorio venezolano, con sede aún por confirmar, aunque es muy probable que sea el Estadio Monumental de Maturín, que viene siendo el recinto de los compromisos como local de la selección llanera. Recordemos que la ida de este enfrentamiento se disputó en el Estadio Municipal de El Alto, en Bolivia.

¿Dónde ver el juego de Venezuela vs Bolivia EN VIVO?

La transmisión de Venezuela vs Bolivia, al igual que todos los compromiso de la Vinotinto como local, irá a través de las señales de Televen y TVES en territorio venezolano. Asimismo, la plataforma Televen Stream se ocupará de compartir las imágenes por streaming.

¿Cómo quedó el partido de ida de Venezuela vs Bolivia?

El partido de ida de Venezuela vs Bolivia, jugado por la fecha 7 en El Alto, finalizó con goleada 4-0 a favor de la Verde, que tuvo los goles de Ramiro Vaca, Carmelo Algañaraz, Miguel Terceros y Enzo Monteiro. No obstante, el conjunto altiplánico no tenrá la ventaja de la altura en este compromiso de vuelta.

¿Cómo van Venezuela y Bolivia en la tabla de posiciones?

Bolivia desaprovechó una chance gigantesca ante Uruguay y solo pudo sumar un punto como local en la fecha 14. Por ello, fue sobrepasado por Venezuela, que con su victoria contra Perú alcanzó los 15 puntos y trepó hasta el séptimo lugar. La lucha por el repechaje sigue abierta y un mal paso podría significar decirle adiós al sueño.